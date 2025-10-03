El Colegio de Médicos de Cádiz participa en la marcha contra la reforma del Estatuto Marco

La presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), Felicidad Rodríguez, y la Vocal de Médicos de Hospitales, Luisa Ortega, han tomado parte en la marcha convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra la actual reforma del Estatuto Marco, que ha discurrido en la mañana de hoy viernes desde la Subdelegación de Gobierno y que ha culminado en el Hospital Universitario Puerta del Mar.

El COMCADIZ ya había anunciado el pasado 26 de septiembre su adhesión a la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en protesta por la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, que supone un grave menosprecio a la profesión médica. Felicidad Rodríguez ha manifestado que «desde el Colegio de Médicos reivindicamos las competencias exclusivas de la profesión médica, adquiridas a través de muchos años de formación. Exigimos un estatuto propio y un grupo profesional exclusivo que sea acorde a nuestro desempeño profesional, a nuestra responsabilidad asistencial y en aras de la seguridad del paciente». La presidenta del COMCADIZ expresaba el posicionamiento «en contra de un estatuto marco que, en lugar de mejorar las condiciones de trabajo de la profesión médica, supone un retroceso».

El COMCADIZ, en conjunción con el CACM y en sintonía con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), reafirma así su rechazo a un texto que vulnera los derechos de los facultativos, ignora las singularidades de la profesión y amenaza con deteriorar aún más sus condiciones laborales.

