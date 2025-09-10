Cine, series, baile, deporte e historia: Cádiz y un mes de septiembre más cultural que nunca

El noveno mes del calendario es como mínimo intenso en la ciudad de Cádiz. Si cuando se habla del verano se hace referencia a julio y agosto, la época estival gaditana debe tener en cuenta que septiembre se ha ganado por derecho propio ser uno de los meses más fuertes del año en tierras gaditanas. Ya no solo por el buen clima reinante en una ciudad donde las temperaturas agradables y el calor perdura hasta prácticamente octubre. Septiembre este año, más allá del pasodoble de Juan Carlos Aragón que lo hizo popular, es el mes de la cultura en Cádiz.

No se trata solo de ofrecer espectáculos, sino de consolidar un modelo en el que tradición e innovación caminan de la mano. Cádiz reivindica su historia, abre sus espacios públicos y convierte la cultura en un motor social y económico que dinamiza la ciudad más allá de la temporada estival.

Arte en diversas vertientes y deporte ya reinan y lo seguirán haciendo durante las próxima semanas en tierras gaditanas. Buena culpa de ello lo tendrán festivales más que consolidados en el panorama cultural, como Alcances o el Festival de Folklore, ya finalizado, junto a otros que están yendo a más y aunque sean jóvenes tienen una importancia sublime, caso del South Series en su tercera edición, o el homenaje a las raíces romanas de Cádiz que se une al legado fenicio del pasado año.

Con todo, la danza, el flamenco y las raíces culturales fueron las primeras en cobrar protagonismo con el Festival de Folkore de Cádiz que ha cumplido su trigésima edición. Con la calle como protagonista, el gran evento dedicado a la diversidad, la danza y el baile, ha cedido el testigo a la Regata Globe 40.

Ayer se produjo el primer contacto de la ciudad de Cádiz con la vela oceánica francesa (aunque algunas embarcaciones ya llegaron el pasado lunes por la tarde), país en el que son líderes en este tipo de eventos. Y de nuevo solapándose con una cita internacional, otro de gran calado como el South Series que deja el mes de octubre para incorporase al calendario del 12 al 17 de este mes. Tercera edición de un evento que va a más y que es más que codiciado por muchísimas ciudades que pugnan con Cádiz por su celebración.

Los vestigios romanos de Cádiz toman el testigo del homenaje a las raíces fenicias que se celebró en 2024 y que tanto dio que hablar. Cádiz Romana con sus espectáculos y un programa extenso de actividades tendrá lugar del 19 al 28 de septiembre.

La segunda quincena de septiembre tendrá además como protagonista el cine documental de Alcances, estrechando lazos con el South Series ya que ambos festivales estarán más interconectados que nunca. El festival de cine acabará en los primeros días del mes de octubre, justo antes del regreso de otro gran evento inter- nacional como es Sail GP. La Fórmula 1 del mar regresa a la Península Ibérica para un fin de semana lleno de acción en el Gran Premio de Spain de Vela | Andalucía - Cádiz los días 4 y 5 de octubre. Liderada por los campeones olímpicos de 2024, Diego Botín y Florián Trittel, la vigente campeona de SailGP regresará a casa con una gran bienvenida por parte de un público que abarrotará la orilla.

Náutica y actividades

La Globe 40 es una demostración más de la importancia de que Cádiz mire al mar y en este caso al mundo de la vela. Este evento deportivo cuenta con seis etapas a partir de la Gran Sa- lida de Cádiz, del próximo 14 de septiembre, y una duración aproximada de ocho meses. Las escalas son las siguientes: Cádiz, Mindelo (Cabo Verde), Isla Reunión, Sidney (Australia), Valparaiso (Chile), Recife (Brasil) y Loirent (Francia).

Barcos participantes en la Globe 40 en Cádiz francis jiménez

El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha un buen número de actividades con motivo de la llegada a la ciudad de la Regata Globe 40, coincidiendo con la llegada de los barcos a la ciudad, Así, un total de 15 tripulaciones permanecerán en Cádiz diez días. El pasado lunes por la tarde comenzaron a atracar los barcos junto al paseo marítimo de Astilleros, don- de se ha instalado un village con actividades y animación que permanecerá disponible hasta el día de la Gran Salida: el 14 de septiembre.

Un evento que trasciende lo deportivo ya que supone un importante impacto mediático y económico para Cádiz y ofrece una gran visibilidad a la ciudad en todo el mundo a lo largo de los ocho meses de duración de la regata. El Paseo de Astilleros y el Parque Celestino Mutis se convierten por primera vez en el escenario principal de un gran evento internacional, con más de medio centenar de actividades gratuitas las que se han programado en la ciudad durante estos siete días.

Entre las actividades, destaca las actuaciones de figuras del flamenco gaditano como Anabel Rivera y Spoticai, del monologuista Manuel Morera, de las agrupaciones del COAC, tanto en la categoría de adultos como de infantiles y juveniles; así como la actuación de la antología 'Los Cuervos' de Antonio Martínez Ares.

Estrellas y alfombra roja

Con la gran novedad de que el Teatro Falla acogerá algunas de las mejores series internacionales, South Series Festival cumple tres años en Cádiz teniendo en cuenta que ahora son los productores los que llaman a la puerta del festival. 'Nails', con Fernando Tejero, Marimar Vega o Teresa Cuesta, o 'Atomic', propuestas ambas de SkyShowtime, serán algunos de los platos fuertes de un evento que va a más en cuanto a su repercusión y para muestra la presencia de la actriz alemana Diane Kruger.

La gala inaugural de South, en la noche del 12 de septiembre, estará conducida por María Gómez y distintas actuaciones de rostros relevantes de la escena musical. South International Series Festival suma dos nuevas y últimas producciones a su programación oficial, siendo las mismas Atomic y Nails, recalando ambas en la cita seriéfila de Womack Group bajo el sello de SkyShowtime.

Amén de estos dos nuevos estrenos (en España y mundial, respectivamente), la organización ha dado a conocer que, las entradas para todas las proyecciones ya se pueden adquirir en la web del festival, y a partir de mañana, en la taquilla física del Teatro del Títere, otro de los escenarios importantes del evento de series.

Orgullo del legado romano

Del 19 al 28 de septiembre de 2025, Cádiz se sumergirá en su pasado ro- mano con la segunda edición del programa cultural 'Cádiz, orgullos@s de nuestra historia', un evento que propone un apasionante viaje a la antigua Gades a través de espectáculos, recreaciones, conferencias y actividades divulgativas para todos los públicos.

La programación, coordinada académicamente por la Universidad de Cádiz y el catedrático de Arqueología Darío Bernal junto al arqueólogo municipal José María Gener, propone una intensa agenda cultural que pone en valor la riqueza patrimonial y arqueológica de la ciudad durante su época romana. La dirección artística recae en el gaditano Juan Sebastián Domínguez, vinculado anteriormente a proyectos de gran formato como el espectáculo 'El sueño de Toledo' en Puy du Fou España.

Durante diez días, las calles y plazas de Cádiz se convertirán en escenarios vivos del pasado, con recreaciones históricas, exposiciones, conferencias, rutas temáticas y espectáculos escénicos que culminarán en dos grandes citas: el acto de inauguración el 19 de septiembre en la Plaza de San Juan de Dios y el espectáculo de clausura el 28 de septiembre en la Plaza de la Constitución, junto a las emblemáticas Puertas de Tierra.

Cine documental al epílogo

Y para rematar el mes de la cultura de Cádiz, el cine documental es protagonista con Alcances. Su 57º edición que arrancará el próximo 26 de septiembre. El cine hecho en Andalucía, las numerosas actividades paralelas en centros educativos y en espacios públicos y la ampliación geográfica de sus propuestas a la provincia durante todo el año, son algunas de la claves de esta edición en la que el Festival inaugura además una nueva línea de colaboración con South International Series Festival.

La sección oficial estará compuesta por 22 títulos, de los cuales más de la mitad están dirigidos por cineastas femeninas. En total son siete largometrajes y 15 cortos, que lucharán por alzarse con la ansiada Caracola. Asimismo, sobresalen de cara a esta edición la importancia que sigue su- mando el festival y su alianza con el otro gran certamen audiovisual de Cádiz, el South Series Festival, que cumple en apenas unas semanas su tercera edición.

La Plaza de España volverá a ser escenario de actividades culturales en el marco del festival Alcances. Como en la edición anterior, se harán dos pases en espacios públicos de Cádiz, uno en el centro histórico (Alameda Apodaca) y otro en Puertatierra (Plaza Reina Sofía de La Laguna). En estas plazas se proyectarán las películas Esa ambición desmedida, de Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González, sobre el música C. Tangana y La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por el propio cantante. También se ofrecerán dos conciertos en espacios públicos de la ciudad.