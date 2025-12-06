La Casa de la Juventud de Cádiz se llena de magia con la exposición 'Playnavidad', un mundo Playmobil para toda la familia

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia abrirá el próximo martes, 9 de diciembre, la exposición de dioramas Playnavidad, una propuesta navideña realizada con figuras de Playmobil que podrá visitarse hasta el 5 de enero.

Según ha informado el Ayuntamiento, la muestra reúne seis escenas diferentes —la Fábrica de Papá Noel, el Portal de Belén, el Arca de Noé, Princesas Disney, Harry Potter y Aladdín—, todas ellas creadas por El Trastero de Kike, reconocido por su habilidad para recrear mundos en miniatura.

La concejala Gloria Bazán destacó que la Navidad es «una ocasión ideal para impulsar la imaginación y la ilusión de los más pequeños», señalando que esta iniciativa transforma la Casa de la Juventud en un espacio de encuentro y diversión. Además, resaltó que Playnavidad contribuye a consolidar este centro como un lugar abierto a todas las familias de Cádiz.

La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00 horas. Los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, el horario será de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 21:00 horas.