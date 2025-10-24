El cambio de hora para un relojero: «Tengo más trabajo que nunca pero como ciudadano es un trastorno»

Este fin de semana llega el cambio al horario de invierno por lo que en la madrugada del domingo cuando sean las dos nuestros relojes cambiarán automáticamente a las tres. ¿Automáticamente? Sí, porque hoy por hoy la inmensa mayoría de los que nos rodean lo hacen así, sin preguntar como quien dice. Los móviles, relojes inteligentes, los de los coches...la mayoría ya tendrán el nuevo horario de invierno cuando nos levantemos el domingo por la mañana.

Sin embargo aún quedan relojes, que no son ni uno ni dos ni tres, que necesitan la acción humana para que tengan el nuevo horario. Cual aldea gala de Astérix y Obélix, aún resisten los relojes de siempre los de manilla que podemos cambiar nosotros mismos o esos relojes inmensos de pared que necesitan el trabajo de un profesional. Ojo, y sin olvidar los que encontramos por las calles porque «aunque algunos ya llevan incorporado un GPS, caso el del Ayuntamiento de Cádiz y el de la Catedral que cambian solos, todavía hay muchos relojes de iglesias, como la de San Antonio o el Carmen, que necesitan un cambio manual de las manillas«.

Lo explica el que puede ser uno de los mejores relojeros que hay en España. Natural de Cádiz, Premio Andaluz a la Calidad en Promoción y Comercialización por la Junta de Andalucía, y un amante de su oficio, uno de los pocos que resisten ante la vorágine de la tecnología y la automatización. Desde su taller ubicado en el barrio de Santa María, Relotecnic, Jesús Moreno espera la semana que viene días de muchísimo trabajo.

«Parece que no está relacionado el tema pero cada vez que hay un cambio de hora el lunes siguiente llegan montones de relojes para reparar. Mucha gente tiene el reloj guardado y cuando le van a cambiar la hora comprueban que está estropeado. Yo no puedo decir que profesionalmente me venga mal los cambios de hora», reconoce.

Y es que ha sido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien a principios de esta semana ha sacado el tema del cambio de hora reconociendo que no está de acuerdo y quitando sentido a una medida que se empezó a aplicar en España por primera vez en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, para ahorrar energía. Sin embargo, la costumbre de adelantarlo y atrasarlo cada año de forma regular se consolidó en 1974, tras la crisis del petróleo.

«Por mí que siga así pero como ciudadano a mi no me gusta, no lo entiendo. El cambio de hora nos afecta, es algo que se hizo en su momento por el ahorro energético pero creo que nos trastorna a todos, sobre todo el hecho de que la semana que viene se haga de noche a las seis de la tarde y más en una ciudad como Cádiz donde la luz es fundamental», destaca Jesús Moreno.

Jesús Moreno reparando un reloj l.v.

Asimismo, este relojero gaditano recuerda que «hay mucha gente que trabaja sábado y domingo y les afecta». En este sentido, y mirando más su labor profesional, Moreno reconoce que lo más complicado que le viene ahora es trabajar con los relojes antiguos. «Cuesta tanto trabajo cambiarles la hora porque no estaban hechos para esto. Hay que tener en cuenta que la medida que se aplica este domingo no es tan antigua como puede parecer».

En este aspecto, Jesús Moreno espera llamadas de muchos hogares, conventos, iglesias y lugares donde hay «relojes de antesala o los de pared que tienen una complejidad importante y necesitan un cambio manual. Y ahí estoy yo, cada vez que se para un reloj me llaman o si no ya llamo yo», reconoce entre risas.

La manera más sencilla de cambiar la hora en un reloj antiguo

Teniendo en cuenta que hay relojes históricos que ya cambian solos, todavía se resisten otros que necesitan la mano de obra de un profesional como Jesús, que desvela que «un reloj que tarda en cambiar la hora es del edificio de Correos de Cádiz. Tiene una maquinaría que va por corriente pero no cambia de manera automática. Pueden pasar dos semanas con la hora antigua si no va un empleado de Correos o voy yo«. Por tanto, ¿complicado fiarse estos días de los relojes de la calle? »Depende, si miras al del Ayuntamiento o la Catedral no hay problema, pero en otros lugares seguramente tenga la hora anterior«.

Y como cada maestrillo tiene su librillo, hecha la complejidad florece la sencillez y la maña. «Cada reloj tiene su complejidad pero hay un cosa sencilla cuando hay relojes complejos de cara a cambiar la hora. Cuando se adelanta, cosa que pasará en marzo, es fácil porque cambias las manillas y punto. Sin embargo, cuando hay que retrasar la hora lo que se hace es algo tan elemental como sencillo, se para el reloj durante una hora y listo. Eso hace que no haya que tocar demasiados mecanismos«, explica este relojero gaditano.

Con todo, Jesús Moreno aguarda para que a partir del lunes su trabajo se multiplique. Siendo un oficio en el que cada vez hay menos profesionales y sin olvidar su pasión y juventud, Jesús mira al móvil. «Ya estoy esperando las llamadas del lunes para llegarme a muchos sitios para cambiar la hora». Se dará la paradoja que le faltarán horas en el día seguro ante tanto trabajo.