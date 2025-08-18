«Calles mugrientas, ratas y playas sucias»: Adelante Izquierda Gaditana denuncia el «caos» en Cádiz

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, denuncia la «situación de caos» que está sufriendo la capital gaditana estos meses de verano, especialmente en los servicios públicos que dependen del Ayuntamiento gaditano.

«La sensación es que la ciudad está abandonada, con unas calles y plazas mugrientas y por las que se pasean las ratas; con unas playas más sucias que nunca; y con un servicio de transporte público más malo y más caro, al tiempo que seguimos esperando el pliego de autobuses y la renovación de la flota», expone el líder de AIG.

De la Cruz lamenta que el alcalde «esté más pendiente de las fotos y de los titulares» que de «gestionar el día a día de nuestra ciudad y de reclamar a Moreno Bonilla los diversos proyectos que adeuda la Junta de Andalucía a Cádiz».

Y asimismo, recrimina también al regidor que no tome medidas y haga todo lo necesario para incrementar los recursos económicos y destinarlos a la mejora de los servicios públicos. «Cádiz encabeza la pérdida de población en las capitales de España. Un dato que contrasta con el significativo aumento de población flotante que recibimos durante el verano y que genera una mayor demanda de servicios públicos, lo que debe implicar por parte el Ayuntamiento un esfuerzo adicional para garantizar la prestación eficiente de los distintos servicios, entre ellos, la limpieza y el transporte público».

Es por ello que la coalición de izquierdas vuelve a insistir en la necesidad de implantar la tasa turística en la capital gaditana. «Necesitamos medidas y necesitamos recursos. La tasa turística no puede esperar ni un verano más porque precisamos de más recursos para blindar y reforzar nuestros servicios públicos, con el fin de que nuestras calles luzcan limpias, de que nuestros autobuses circulen con más frecuencia y con aire acondicionado, y en definitiva de que la vida de nuestros vecinos y vecinas sea más cómoda y de mayor calidad», defiende el portavoz.

«El Partido Popular no puede seguir negándonos la tasa turística, es urgente para reforzar los derechos de los vecinos y vecinas de esta ciudad y para que no se vuelva a producir esta situación de caos», apostilla.

