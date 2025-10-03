'Caja de resistencia' gana la Caracola a Mejor Largo Documental en el Festival Alcances

El Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances, ha hecho público este viernes el palmarés de su 57 edición, otorgando la Caracola Alcances al Mejor Largometraje Documental a la película 'Caja de resistencia', de Alejandro Alvarado y Concha Barquero, un premio dotado con 6.000 euros y trofeo.

Además, la Caracola Alcances al Mejor Cortometraje Documental, dotado con 4.500 euros y trofeo, ha recaído en 'El Mal d'Hercules', de Marta Rodríguez, Marina Miguel, Paula García, Ismael Cabrera, Eulalia Clarós y Laia Balaguer, ha indicado en una nota el festival.

La obra ganadora, 'Caja de resistencia', recupera la figura del cineasta andaluz Fernando Ruiz Vergara, autor de la censurada 'Rocío'. A partir de sus guiones y proyectos inacabados, nunca llevados a la pantalla tras su exilio en Portugal, la cinta imagina cómo podrían haberse convertido en películas.

El trabajo sigue a un grupo de personas con epilepsia que, durante una semana de pruebas y privación de sueño, son llevadas al límite para provocar una crisis. A través de esta experiencia, se explora qué ocurre cuando la consciencia se apaga por unos instantes y se abre la incógnita sobre ese territorio desconocido de la mente.

El jurado ha otorgado además el premio a Mejor Dirección de Largometraje Documental, dotado con un premio en metálico de 3.500 euros y trofeo, a Chico Pereira por su película '11 bajo tierra', que revive la histórica huelga de 1984 en Almadén, cuando 11 mineros se encerraron bajo tierra hasta lograr sus reivindicaciones.

Por su parte, el premio a la Mejor Dirección de Cortometraje ha recaído en Jaume Carrió por 'Las imatges arribaren a temps', una reflexión sobre la pérdida que analiza la forma en que tiene la sociedad de capturar los recuerdos.

Además, se han otorgado una mención especial al largometraje 'Tuentifourseven', de Soraya González Guerrero, que retrata la vida de una familia marcada por el accidente de Pedro, que queda tetrapléjico tras una caída. Su mujer, Gloria, se niega a asumir el papel de cuidadora, mientras su hija decide filmar durante siete años la intimidad familiar.

También ha habido una mención especial al cortometraje 'Y Rosa', de Alberto Alber.

Respecto a los premios del público, los asistentes a las sesiones de proyecciones de Alcances han galardonado con el Premio del Público a Mejor Largo a 'Tuentifourseven'.

El Premio del Público al Mejor Cortometraje Documental ha sido para la obra 'Mi tío', de Andrea Fernandez, una cinta que sigue a Miguel, un biólogo de 72 años obsesionado con catalogar todos los lagos de Mongolia, una misión tan apasionada como imposible. En su último viaje, lo acompaña su sobrina, la directora del filme, con un pequeño equipo de rodaje.

Dentro de los premios especiales del Festival, el Premio Asecan, concedido por la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ha elegido como Mejor Cortometraje de la Sección Oficial la película 'El reflejo en la arena', de Guillermo Marín Martínez.

El jurado ha concedido este trofeo por «mostrar una realidad que hace tiempo parece olvidada y defender los derechos humanos, así como la calidad del trabajo de fotografía y la complejidad de su producción».

El Premio Docma, que concede esta Asociación de Cine Documental ha recaído en la película 'Recuerdos para el que por mí pregunte', de Fernando Vílchez Rodríguez. Además, se ha otorgado una mención especial a 'Tuentyfourseven'.

El Premio CIMA, otro de los galardones destacados, otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales a la mejor profesional de entre las que hayan concurrido en las películas que formen parte de la Sección Oficial, ha recaído en Soraya González Guerrero por la dirección de 'Tuentifourseven', donde muestra «un retrato sin filtro de los cuidados y de la discapacidad a través del humor que transmite verdad y huye de la representación y la puesta en escena».

El Premio Cádiz Produce, que otorga Onda Cádiz a través de un jurado, ha sido para el trabajo 'Diferentes, iguales', de Sara Gallardo y Vanesa Perondi, y el Premio Mirada Andaluza, que ha fallado un jurado compuesto por alumnos de la Escuela de Arte y Diseño Superior de Cádiz, ha recaído en 'La Marisma', de Manu Trillo.

Por su parte, el Premio Ópera Prima al Mejor Cortometraje, que concede por tercer año consecutivo el Instituto del Cine Madrid, ha recaído en 'Maldito niño', de Violeta Pagán. El premio consiste en una matrícula gratuita para cursar el Máster de Cine Documental que forma parte de la oferta educativa de esta institución.