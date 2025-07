Caixabank pone en venta una casa en Chipiona, con dos dormitorios y terraza, por 94.000 euros

Una oportunidad para comprar en la costa de Cádiz por menos de 100.000 euros. Caixabank ha lanzado a la venta una vivienda ubicada en Chipiona, una de las localidades más cotizadas del litoral andaluz, por un precio final de 94.000 euros.

El inmueble, que en origen tenía un solo dormitorio, ha sido adaptado actualmente como vivienda de dos habitaciones, con terraza y entrada independiente. Aunque un dato a tener en cuenta es que la entrada está tapiada, por lo que no se permiten visitas presenciales por el momento.

Piso en venta en Chipiona por 94.000 euros

El precio final del inmueble se sitúa en 94.000 euros, lo que supone un coste medio de 1.843 euros por metro cuadrado. En términos hipotecarios, el comprador podría acceder a una financiación aproximada de 241 euros al mes, según estimaciones realizadas a través del portal inmobiliario.

La vivienda fue construida en 2004 y se vende en buen estado, aunque no dispone de ascensor. Dispone de un baño completo, salón con cocina integrada, alarma instalada y tres balcones exteriores. No hay dudas de que es un piso muy luminoso y por el que entra el olor a mar en cada estancia.

Con 51 metros cuadrados construidos y situado en la Avenida Cristóbal Colón, 2A, el piso se encuentra en la primera planta del edificio, en una zona residencial tranquila pero bien comunicada. Desde la vivienda se accede fácilmente a la Avenida de Rota, una de las principales vías de entrada y salida del municipio. Muy cerca también hay centros educativos, comercios y otros servicios de proximidad.

Inversión con potencial en una zona turística

Chipiona es una localidad de gran atractivo turístico tanto en verano como durante el resto del año. Situada en plena costa gaditana, el municipio combina buenas conexiones, una alta demanda de alquiler turístico y una calidad de vida muy valorada por residentes y turistas. Por eso, este tipo de inmuebles puede tener un interesante potencial como inversión, tanto para uso vacacional como para alquiler de corta o larga duración.

Además, se encuentra en una zona de interés turístico, por lo que se le puede sacar un buen rendimiento en épocas estivales, especialmente entre turistas nacionales.

Consumo energético y estado actual

El certificado energético del inmueble indica un consumo de 288,55 kWh/m² al año y unas emisiones de 54,45 kg CO₂/m², por lo que no se trata de una vivienda especialmente eficiente desde el punto de vista energético. No obstante, estas cifras son comunes en pisos construidos hace más de dos décadas y que no han hecho reformas recientes.

Hay que tener en cuenta que la vivienda no es visitable actualmente, ya que su acceso se encuentra tapiado. Esto es habitual en algunos procesos judiciales o bancarios, y puede condicionar el interés de compra, aunque el precio competitivo y la ubicación siguen siendo sus principales atractivos.

¿Dónde está?

El inmueble está ubicado en el número 2A de la Avenida Cristóbal Colón de Chipiona, en la provincia de Cádiz. La zona se encuentra cerca de la Avenida de Rota.

El entorno combina viviendas residenciales, pequeños comercios, centros escolares y servicios básicos. Además, el mar y las playas de Chipiona se encuentran a menos de diez minutos de distancia, lo que aumenta el valor del inmueble para quienes buscan una casa cerca del mar.