La caída de piñas de un árbol de 40 metros seguirá dejando cerrada la plaza de Candelaria

La remozada plaza de Candelaria se ha convertido en objeto de noticia en los últimos días por dos motivos diferentes. El primero las trifulcas que han tenido lugar en el céntrico espacio público y que se han saldado con varios detenidos, según ha informado la Policía Nacional.

«Se trata de una cuestión que está en manos de la Policía Nacional, a la que agradezco y felicito y a la que brindamos todos los dispositivos de la Policía Local para lograr, entre todos, que la plaza de Candelaria vuelva a ser un lugar público pacífico y al que puedan acudir los ciudadanos con total tranquilidad«, ha explicado el alcalde Bruno García.

El otro motivo de la popularidad excesiva de Candelaria en los últimos días han sido las críticas de la oposición al equipo de gobierno porque parte de una plaza esté vallada y perimetrada, cuestión que ni mucho menos es un capricho del Ayuntamiento, sino que responde a una cuestión de seguridad.

Y es que fueron los propios técnicos de Parques y Jardines y de Mantenimiento Urbano los que alertaron a las autoridades municipales de la existencia de un peligro real, un árbol de hasta 40 metros y cuyas piñas, de un buen tamaño, pueden ocasionar grandes daños. «Estamos intentando solventar ese problema, en parte agravado por la gran altura del árbol, y, en cuanto se pueda, se abrirá al público. No lo cerramos por cerrarlo y punto. En situaciones como ésta damos prioridad a la seguridad del ciudadano que está siempre por encima de todo«.