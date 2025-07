¿Está Cádiz sucia? «La ciudad ha mejorado pero no lo suficiente, los gaditanos debemos concienciarnos»

Cádiz y la limpieza. Esa unión que desde hace años se ha convertido en eterno problema, a la par que debate, en todas las esferas sociales de los poco más de 11 kilómetros cuadrados que tiene el ismo gaditano. Si la ciudad está ahora más sucia, si ya lo estaba en la época de José María González 'Kichi', si el actual pliego de limpieza es un desastre, que si los gaditanos no ponen de su parte y los perros campan a sus anchas... Cuestiones, motivos, razones, dimes y diretes y al final la casa sin barrer, nunca mejor dicho.

Porque lo de la suciedad y la limpieza de la ciudad está en boca del gaditano desde hace años. Con Kichi empezó todo, parafraseando en parte al exfutbolista Gerard Piqué. Con el anterior alcalde la ciudad fue decayendo en cuando al día a día del estado revista y con la llegada de Bruno García al Ayuntamiento la cosa prometía a mejor pero solo fue un espejismo.

La realidad es que quizás la ciudad no está tan mal como antes pero ni mucho menos presenta un estado cuanto menos aceptable. El propio equipo de gobierno del consistorio ha reconocido que «no está como nos gustaría», apuntaba el alcalde no hace mucho, aludiendo a que el pliego de limpieza, heredado del equipo de gobierno anterior, no es el mejor. Manchas por doquier, calles que se baldean de higo a breva y papeleras que se llenan a la espera de ser recogidas durante mucho tiempo. Situación que afecta de lleno al pliego de limpieza y por ende a la empresa concesionaria, Valoriza, y a la que hay que añadir lo que aporta el propio ciudadano.

Dicen que no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensuncia y el gaditano también ensucia. No será su tarea limpiar las calles pero si asumir la responsabilidad y el compromiso de sus obligaciones como ciudadano, y en eso el gaditano falla. Una ciudad con tantos perros, habla el censo de cerca de 10.000, implica que quizás no baste con un chorrito de mistol para los orines, igual que a más de uno se le olvida recoger las defecaciones animales, a pesar de estar multado.

En todo ello el ciudadano es responsable, igual que el Ayuntamiento debe estar vigilante a posibles sanciones, al igual que controlar el trabajo de la empresa de limpieza. Una combinación fundamental para que Cádiz vuelva a lo que fue durante muchos años cuando la limpieza de las calles y plazas era algo normal de lo que se hablaba. De aquella época solo ha pasado algo más que una década.

¿Y qué opinan los ciudadanos? ¿Está Cádiz más limpia que antes? ¿Cuál es el problema? Con opiniones para todos los gustos, solo basta darse una vuelta por algunos barrios de la ciudad para comprobar que hay un descontento general con matices. La gente ve la ciudad sucia con matices, esperando que se tomen cartas en el asunto desde San Juan de Dios pero también tratando de que la imagen de Cádiz sea otra.

«La ciudad está ahora mejor que antes pero no es suficiente»

Un paseo por el barrio de La Laguna no es muy alentador a la hora de encontrar calles totalmente limpias. Cierto es que es poco frecuente encontrar residuos en la vía pública, las cosas como son, pero hay demasiadas vías con manchas en el acerado que se han convertido en perennes.

«Cádiz no está más sucia que nunca, todo lo contrario», reconoce Jesús Huertos cuando sale de su oficina ubicada en el barrio con mayor densidad de población de la ciudad. Según este vecino de La Laguna, la ciudad «está mucho mejor que con el equipo de gobierno anterior, se ha dado un saltito hacía delante pero no es suficiente, hay muchas tareas pendientes. El baldeo de muchas calles y la recogida de residuos en determinadas zonas es muy mejorable, aunque creo que ahora la situación ha cambiado», añade.

Huertos entiende que la mejoría pasa por un pliego de limpieza con el que, según el Ayuntamiento, se está atado de pies y manos. «La solución es estar muy pendientes de la limpieza con concesionaria para que cumplan lo que se contrata. Hay que tener en cuenta que esta ciudad está habilitada para el turismo en la que cualquier imperfección, suciedad o mala imagen es contraproducente para el turista y para los residentes«, destaca.

«La suciedad se está convirtiendo en un mal endémico»

Por la zona del Hospital Puerta del Mar, epicentro importante de la ciudad y sobre todo de la zona de Extramuros, pasea Mar Rodríguez. Gaditana de la antigua calle Ejército de África, reconoce de manera franca que «la ciudad no está bien, la suciedad es patente y es un tema que se debe abordar con mucha más mano dura».

Destaca que «se ven manchas en las calles que son eternas y la limpieza en determinadas vías brilla por ausencia. Se tarda mucho en los baldeos en una misma zona, hay un periodo de tiempo muy grande entre que se limpia una zona y se vuelve a limpiar«, explica.

Para Mar Rodríguez todo pasa porque «el Ayuntamiento redoble los esfuerzos. Hace falta más material, más maquinaría y también más trabajadores para cubrir toda la ciudad. La suciedad se está convirtiendo en un mal endémico de Cádiz que no se puede permitir esta imagen, más aún cuando en otros lugares del país esta situación no pasa y son un ejemplo en cuanto a limpieza se refiere», concluye.

«Hay calles del centro que están bien pero no la Viña»

De Extramuros al barrio de la Viña. Una de las zonas con mayor turismo de la ciudad, sobre todo en verano. Apartamentos turísticos, restauración, La Caleta y todo lo que implica en cuanto al turismo hablar de uno de los barrios más conocidos más allá de Cortadura.

Fernando Jiménez, viñero de toda la vida, destaca que «al principio del mandato de Bruno García se hicieron una serie de baldeos por barrios y un trabajo importante que funcionó pero ya todo eso se ha perdido. En La Viña hay muchas calles que llevan mucho tiempo sin baldear o limpiar bien con el cepillo«, resume.

Este vecino habla también de la necesidad de ser cuidadosos con la propia ciudad, por parte de los gaditanos. «También es verdad que la ciudadanía debería concenciarse más y estar más preocupada con la ciudad. Hay calles céntricas y peatonales que no están mal pero hay otras en las que la suciedad se nota bastante», explica.

«Los trabajadores no tienen medios para mejorar la limpieza»

Este recorrido por Cádiz acaba en la Plaza de España. Un martes por la mañana la céntrica zona gaditana presenta un estado de revista más que bueno. No hay residuos en la acera y siendo el lugar que es lo cierto es que se encuentra en buenas condiciones.

Sergio Aragón apura su café en un bar de la zona reconociendo que «no creo que Cádiz esté tan sucia, está como ha estado siempre». Al respecto, destaca que «es cierto que los trabajadores se quejan que no tienen los medios suficientes para mejorar la limpieza. Faltan camiones, ha faltado agua y es verdad que los baldeos no son extraordinarios. No tengo la sensación de que Cádiz está más sucia que en los últimos años», apunta.

Las claves para este gaditano se encuentran en la importancia de «invertir en más medios para los encargados de la limpieza y que los ciudadanos se conciencien de que las papeleras están para algo y que en la playa no se pueden dejar residuos, por ejemplo«.

