Cádiz será sede de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas en 2026

Cádiz será la ciudad anfitriona de la XXIX Conferencia de zonas francas iberoamericanas en octubre de 2026. Este importante nombramiento, por el que la ciudad acogerá el encuentro anual más relevante del ecosistema de zonas francas de Iberoamérica, se ha conocido durante el cierre de la segunda jornada de la cumbre de zonas francas, que este año se celebra en Punta del Este (Uruguay) y que ha reunido a más de 300 líderes y expertos de 23 países, entre los que se encuentra una delegación de la Zona Franca de Cádiz, con el delegado del Estado, Fran González, al frente.

Fran González, que ha sido ratificado además en asamblea como miembro de la junta directiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), ha recibido el traspaso de sede de la mano de Carlos Wong, vicepresidente de la AZFA; Enrique Buero, presidente de la Cámara de Zonas Francas; y Julio Rodríguez, director ejecutivo de la AZFA, entidad organizadora del evento, en un acto que ha cerrado la segunda jornada de la conferencia y que ha dado el pistoletazo de salida a la candidatura española de Cádiz, que coge el testigo de la uruguaya Punta del Este, donde este viernes finaliza la actual cumbre.

La Asamblea de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, de cuya junta directiva forma parte el delegado del Estado gaditano, se ha reunido coincidiendo con la Conferencia de Zonas Francas, como suele ser habitual, y ha debatido sobre la conveniencia como lugar idóneo para que el próximo encuentro se celebre en la ciudad de Cádiz, que se postulaba como sede. Solo dos ciudades europeas han acogido hasta ahora la conferencia, Cádiz en 2002 y Barcelona en 2023, por lo que esta será la segunda vez que la capital gaditana acoja el evento.

«Un evento de ciudad»

El máximo representante del Consorcio gaditano ha hecho hincapié en dimensionar el evento que será «una gran oportunidad. Un evento de ciudad, con proyección nacional e internacional que situará a Cádiz como capital mundial de las zonas francas de uno y otro lado del Atlántico y donde se visibilizará el potencial de estos espacios logísticos para la atracción de inversiones en tiempos de incertidumbres geopolíticas a nivel mundial».

Fran González, que ha estado acompañado por la directora de Promoción Empresarial, Marta Domínguez, y el coordinador de Incubazul y Blue Core, José Manuel Fedriani, ha hecho un balance muy positivo del nombramiento que se ha materializado «gracias al intenso trabajo de estos años. Estamos haciendo bien las cosas. La Zona Franca ha logrado referenciar Cádiz como polo de Economía Azul gracias a los proyectos Incubazul y Blue Core y la celebración de las tres ediciones de los Blue Zone Forum; ha saneado las cuentas del ente hasta lograr dar beneficios por primera vez en trece años; y ha fortalecido las alianzas con las zonas francas españolas y las del otro lado del Atlántico, un trabajo que ha permitido que el año que viene sea sede de esta importante cumbre internacional», ha desatacado González, quien ha enmarcado también la candidatura en una estrategia de Estado en la que «las relaciones entre España-Europa y América Latina son clave para la estabilidad geopolítica y el progreso».

«A partir de ahora comenzamos a trabajar en la organización del XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica. Es un reto y una gran oportunidad porque la cumbre da el salto a una ciudad española y al continente europeo. Estamos convencidos que Cádiz estará a la altura, contamos con la mejor carta de presentación tras la organización de las tres últimas ediciones de los eventos Blue Zone Forum que nos referencian como éxito de participación y de organización con una media de más de 1.200 participantes y ponentes de primer nivel.

