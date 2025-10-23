En Cádiz, la riqueza va por barrios

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicador recientemente el «Atlas de la distribución de la renta de los hogares» relativo al año 2023, un estudio que detalla la renta por secciones censales, la división administrativa más reducida y precisa existente. De esta forma, se puede analizar y ver la desigualdad económica existente en la ciudad de Cádiz, donde en barrios separados por pocos metros, la brecha económica puede ser de miles de euros.

Para elaborar este mapa interactivo, el INE emplea datos fiscales procedentes de la Agencia Tributaria, asignando los ingresos al municipio o la zona donde reside el perceptor de la renta. La renta neta media por persona a nivel nacional aumentó un 6,9% en el año 2023 y se situó en 15.036 euros.

En el caso de Cádiz capital, la renta media por persona se situó en 15.487 euros, es decir, 451 euros por encima de la media en España. Con respecto al año 2022, la renta promedio creció un 6,82% al situarse en 14.432 euros. Por otro lado, en comparación con el año 2015, el primero con estadísticas detalladas en el INE, el nivel medio de ingresos por persona fue de 11.132 euros, un 29,13% menos que en 2023.

Extramuros

Las renta media de los gaditanos según la calle o el barrio en el que residan. En el caso de extramuros, en Bahía Blanca, se encuentran las rentas más altas de toda la ciudad, pero también en el paseo marítimo y el entorno de la plaza de Asdrúbal, es decir, zonas más próximas a la playa, concentran también las mayores riquezas, mientras que en barrios como Segunda Aguada y, sobre todo, Cerro del Moro y la Barriada de la Paz, aparecen las rentas más baja.

Por ejemplo, en el Cerro del Moro, en la calle Olvera y la calle José García Agulló la renta media por persona no alcanza ni los 10.000 euros, en concreto, se sitúa en 9.491 euros, mientras que en el mismo barrio, en la calle Torrevieja y la calle Alcalá del Valle asciende a los 10.004 euros anuales por persona.

A su vez, en San Severiano, en la calle Marinero en Tierra y la avenida de la Sanidad Pública, la renta per cápita es de 9.903 euros. No obstante, la renta más baja de la ciudad se encuentra en la Barriada de la Paz, en concreto en el Patio de Nuestra Señora de la Merced, donde apenas supera los 9.000 euros. En 2023, el ingreso promedio de los vecinos fue de 9.160 euros.

En el lado opuesto se encuentra Bahía Blanca, el barrio más rico de Cádiz, donde la renta media por persona se sitúa en 27.378 euros según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Estos datos son los relativos a las viviendas ubicadas en la calle Jacinto y la calle Tamarindos. A su vez, en la calle Acacias, también en Bahía Blanca, el ingreso medio es de 20.959. Mismo barrio, calles separadas por escasos metros, y unas diferencias superiores a los 6.000 euros.

En el paseo marítimo aparecen también rentas bastante elevadas. Por ejemplo, junto a Puertas de Tierra, en la calle Barcelona, calle Santa María del Mar y en la avenida Alcalde Manuel de la Pinta, el promedio de la renta fue de 22.496 euros en 2023. Más alta incluso es en la calle Condesa Villafuente Bermeja y la calle Guadiana, con 23.328 euros de renta bruta media. En la calle Sirenas y en la calle de la Caracola y la calle Almadraba alcanzó los 22.914 euros, en la calle Nereidas y la calle Sirenas los 18.820 euros.

Por otro lado, en el barrio de Puntales, la renta promedio fue de 12.294 euros, en Cortadura, en la Plaza de Jerez y la calle Retama, alcanzó los 16.295 euros, mientras que en la Plaza de Madrid y los aledaños del campo de fútbol ascendió a 17.066 euros. En Loreto, en concreto en la Plaza de la Fuente, la calle Hermanos Ortiz de Echagüe y en la calle Infante de Orleans, la renta media por persona fue de 12.083 euros.

Segunda Aguada es otro barrio con mucha desigualdad. Por ejemplo, en la calle Barbate y la calle Guadiaro, cada persona residente tuvo unos ingresos medios anuales de 10.408 euros, en la calle Trille subió a los 15.804 euros, mientras que en la avenida del Perú quedó fijada en 14.203 euros.

En la avenida Cayetano del Toro, a la altura del Hospital Puerta del Mar, la renta media por persona fue de 16.427 euros, mientras que en la plaza de Asdrúbal, se fijó en 20.434.

La renta media en el centro de Cádiz

En el centro de Cádiz, también hay diferencias notables en las rentas medias según la zona de residencia. El barrio de Santa María es el más humilde, con los ingresos medios más bajos. Por ejemplo, en la calle Mirador y la calle San Roque se situó en 11.321 euros. A su vez, en la calle Concepción Arenal y calle Público fue de 11.280 euros. Por otro lado, en la calle Plocia y la calle Lázaro Dou se fijó en 11.852 euros.

En la plaza de San Juan de Dios, el INE recoge una renta media por persona de 12.731 euros, y en el barrio del Pópulo, de 11.466 euros. En Candelaria alcanzó los 13.058 euros. El barrio La Viña es otra de las zonas con unas rentas más bajas, en 2023 la media fue de 11.535 euros.

Por otro lado, en la plaza España, calle Colombia y calle San Carlos alcanzó los 18.757 euros, en la plaza de Mina y la calle Antonio López y calle General Menacho fue de 17.082 euros. A su vez, en El Mentidero se situó en 14.821 euros, mientras que en el tramo que corresponde desde la plaza de San Antonio hasta el paseo Carlos III alcanzó los 14.177 euros.

