Cádiz recuperará en 2026 la zona cerrada de la Casa del Obispo, uno de sus tesoros arqueológicos más valiosos

Después de años de espera, la Casa del Obispo de Cádiz se prepara para recuperar su esplendor completo. El Ayuntamiento ha anunciado que en 2026 se acometerán las obras necesarias para reabrir la zona del yacimiento que aún permanece cerrada al público, con el objetivo de ponerla en funcionamiento ese mismo año.

La intervención permitirá rescatar un 15-20% del espacio arqueológico, actualmente inaccesible, en el que se conservan restos de la cimentación y parte del pódium de un posible templo romano, dos cisternas también de época romana y, aún más antiguos, los vestigios de una posible vivienda fenicia del siglo VIII antes de Cristo. Este hallazgo constituye uno de los testimonios más antiguos de ocupación urbana en Gadir, nombre con el que los fenicios fundaron la actual Cádiz hace casi tres mil años.

La Casa del Obispo se ubica en un enclave privilegiado, entre la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, en pleno corazón del casco histórico gaditano. Bajo sus suelos se superponen los estratos de la historia de la ciudad más antigua de Occidente. El visitante puede contemplar en un solo espacio la huella de las civilizaciones que habitaron Cádiz: fenicios, romanos, medievales y modernos.

Sin embargo, desde su apertura parcial hace más de una década, una parte significativa del recorrido ha permanecido cerrada. Las razones han sido principalmente técnicas. La complejidad de los restos, su fragilidad estructural y la necesidad de garantizar una conservación adecuada. Esa zona, hasta ahora inaccesible, es precisamente la que el Ayuntamiento pretende recuperar con esta nueva fase de obras, lo que supondrá culminar la puesta en valor integral del conjunto arqueológico.

Un proyecto de recuperación y de futuro

La reapertura de esta área no solo ampliará el recorrido visitable, sino que ofrecerá una visión más completa del desarrollo urbano y religioso de Gadir y Gades, desde los primeros asentamientos fenicios hasta la consolidación de la ciudad romana. El pódium del posible templo y las cisternas constituyen un testimonio excepcional del urbanismo de la época clásica, mientras que la vivienda fenicia revela la organización doméstica y constructiva de los primeros pobladores.

El anuncio de las obras se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Cádiz con la conservación, protección y difusión de su patrimonio histórico-arqueológico. Según fuentes municipales, el objetivo es que las actuaciones comiencen a lo largo de 2026 y permitan abrir al público el espacio restaurado antes de que finalice el año.

La intervención se completará con un proyecto de adecuación museográfica y de interpretación, que incluirá nueva iluminación, pasarelas seguras y recursos digitales para facilitar la comprensión de los restos. Con ello se busca mejorar la experiencia del visitante y, al mismo tiempo, reforzar la sostenibilidad y protección del yacimiento.

Refuerzo de seguridad

Paralelamente a la planificación de estas obras, el Ayuntamiento está desarrollando una serie de mejoras complementarias en el entorno de la Casa del Obispo. En los últimos días se ha iniciado la instalación de cámaras de seguridad tanto en la zona de Entrecatedrales como en el propio recinto arqueológico, con el fin de reforzar la vigilancia y evitar posibles actos vandálicos.

También se está trabajando en la renovación de la señalética y cartelería informativa, que se instalará próximamente. Estos nuevos elementos ofrecerán contenidos más completos y actualizados sobre los restos que se encuentran expuestos, especialmente en la zona que se abrió durante la celebración del programa municipal 'Orgullos@s de nuestra historia. Cádiz Romana', destinado a acercar el legado de la ciudad al público de todas las edades.

Oportunidad para reforzar la historia de Cádiz

Pocos lugares en Cádiz condensan de forma tan clara la historia de la ciudad como la Casa del Obispo. Su localización, justo bajo el conjunto catedralicio, no es casual: durante siglos, este espacio fue centro religioso y administrativo, testigo del paso de los fenicios, los romanos, los visigodos y, más tarde, de la Iglesia moderna.

Los restos que conserva -desde una vivienda fenicia del siglo VIII a.C. hasta los cimientos de un templo romano- permiten leer la evolución de la ciudad a lo largo de casi tres milenios. Cada capa arqueológica, cuidadosamente excavada y conservada, narra una etapa distinta del desarrollo urbano y cultural de Cádiz, convirtiendo el yacimiento en un auténtico libro de piedra abierto al visitante.

La recuperación de la zona cerrada de la Casa del Obispo supondrá no solo una mejora patrimonial, sino también una oportunidad para el turismo cultural y educativo. Con la reapertura completa, el yacimiento podrá integrarse plenamente en los itinerarios arqueológicos y monumentales de la ciudad, junto con otros espacios emblemáticos como el Teatro Romano o el Museo de Cádiz.

El Ayuntamiento subraya que el proyecto responde a una visión a largo plazo de la gestión del patrimonio, orientada a preservar los restos, garantizar su accesibilidad y promover la difusión del conocimiento histórico entre la ciudadanía.

Con estas actuaciones, Cádiz da un paso más en la puesta en valor de su legado milenario, consolidando la Casa del Obispo como un referente arqueológico del Mediterráneo occidental y un símbolo de la ciudad que, desde hace casi tres mil años, mira al mar y a su historia.