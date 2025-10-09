Cádiz recuerda la tragedia del autobús dos años después del accidente que conmocionó a la ciudad

Cádiz recuerda este 9 de octubre el segundo aniversario de la tragedia del autobús que conmocionó a toda la ciudad. El siniestro, ocurrido en 2023 en la avenida de Las Cortes, junto al centro comercial El Corte Inglés, costó la vida a cuatro personas y dejó varios heridos. Hoy, dos años después, la investigación judicial está ya en su fase final.

El accidente se produjo cuando un autocar de la empresa Medina Travel Bus, que descendía desde el puente de la Constitución de 1812, perdió el control, invadió el carril contrario y arrolló a peatones que caminaban por la acera o esperaban en el semáforo próximo a la rotonda de acceso a Cádiz.

Las periciales determinaron que el vehículo circulaba a 86,8 km/h al pasar junto a la señal de limitación de velocidad a 40 km/h, ya muy próxima a la glorieta. En el acto murieron un joven de 17 años, una joven de 19 y una mujer de 60. Un hombre de 86 años falleció 72 horas después en la UCI del Hospital Universitario Puerta del Mar debido a la gravedad de las heridas.

En el autocar viajaban una treintena de estudiantes, que resultaron ilesos o con lesiones leves. El impacto provocó una rápida movilización de Policía Local, sanitarios, bomberos y equipos de emergencia, y Cádiz decretó tres días de luto oficial.

Noticia Relacionada Accidente mortal en Cádiz: el detenido da positivo en drogas, alcohol y acababa de salir de prisión Esther Macías El arrestado es un hombre de unos 50 años que se dio a la fuga tras verse implicado en un accidente mortal ocurrido a primera hora de este jueves en el cruce de García de Sola con la calle Gas

Tras una larga y exhaustiva instrucción judicial, la Fiscalía de Cádiz ya ha emitido su escrito de calificación, en el que acusa de homicidio por imprudencia grave tanto al conductor del autocar como al propietario de la empresa Medina Travel Bus. El Ministerio Público solicita además el pago de cuantiosas indemnizaciones para las víctimas y sus familiares.

La causa queda así encaminada hacia juicio, en una fecha que deberá fijar la Audiencia Provincial de Cádiz. En este momento procesal, este periódico ha podido saber que está pendiente de que se resuelvan varios recursos contra el auto de procedimiento abreviado por la Audiencia. Una vez que esto se complete se podrán remitir las actuaciones a este órgano para que se celebre la vista oral.

Mientras tanto, la ciudad recuerda con emoción y respeto a las víctimas de un suceso que dejó una profunda huella.

Más temas:

Cádiz