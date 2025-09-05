Cádiz se prepara para para la Regata Globe 40: refuerzo del servicio de autobuses y más aparcamientos

Cádiz se prepara para albergar la Regata Globe 40. Debido a las inclemencias meteorológicas que han obligado a la organización del evento a retrasar la salida desde Francia, finalmente los barcos llegarán a Cádiz el lunes 8 de septiembre, en lugar del sábado como estaba previsto en un principio. «Esta regata tenía dos fines de semana, pero desafortunadamente este no lo vamos a tener«, ha lamentado Bruno García, alcalde de Cádiz. El retraso de la llegada de los barcos ha provocado la reestructuración de la programación de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, que finalmente se han distribuido a lo largo de la semana.

El evento convertirá a Cádiz en la capital mundial de la vela y se espera que genere un «importante impacto mediático y económico» en la ciudad. «Lo que nos interesa de verdad es que el barrio de astilleros y su entorno tengan una actividad que creemos que les va a venir muy bien», ha reconocido el regidor. Para garantizar el buen desarrollo del evento y facilitar el acceso al Race Village que estará instalado en el paseo marítimo de Astilleros, el Ayuntamiento de Cádiz ha impulsado dos medidas a modo de refuerzo en materia de movilidad.

La primera está relacionada con las plazas de aparcamiento. El Consistorio ha solicitado a Navantia un espacio para aumentar el número de plazas durante el fin de semana del 12, 13 y 14 de septiembre. En total serán 110 plazas más. El horario será el siguiente: viernes de 16:00 a 3:00; sábado de 9:00 a 3:00; y domingo de 9:00 a 19:00, según ha informado el alcalde.

Por otra parte, se va a «reforzar» la línea 5 del servicio público de autobuses, que transcurre desde la Zona Franca hasta la Plaza de España, durante «toda la semana», especialmente los días 12, 13 y 14 de septiembre. En este sentido, el lunes se reforzará con dos autobuses más en horario de tarde a partir de las 18:00 horas; de martes a jueves, se sumarán tres autobuses más en horario de tarde a partir de la misma hora; el viernes, otros tres autobuses más prestarán servicio desde las 17:00 horas.

El sábado, con motivo del Cádiz CF - SD Eibar, el refuerzo será mayor, tanto en la línea 1 como en la 5. Desde el mediodía, dos autobuses más prestarán servicio; mientras que por la tarde el refuerzo será muy intenso con 10 autobuses más en circulación. El domingo 14 de septiembre, a partir de las 11 horas, y con motivo de la Gran Salida de la Globe 40 habrá 3 autobuses más de refuerzo y por la tarde 2 autobuses más.