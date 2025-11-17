Cádiz se prepara para «concienciarse» de un tsunami sin olvidar que «no todos son catastróficos»

La ciudad de Cádiz se enfrenta este jueves a un simulacro de tsunami a gran escala, una iniciativa fundamental para una zona con un riesgo real debido a su situación geográfica. El ejercicio busca concienciar a la ciudadanía y poner a prueba los planes de actuación ante una catástrofe de esta magnitud. Según José Antonio Aparicio, presidente del Instituto Español para la Reducción de Desastres, este tipo de preparación es crucial para reevaluar el impacto que un evento así tendría en la actualidad, muy diferente al Cádiz de siglos pasados.

«Aunque para muchos sea una sorpresa, la costa gaditana tiene un largo historial de maremotos. El más devastador fue el del 1 de noviembre de 1755, pero los registros históricos documentan otros episodios relevantes», explica el propio José Antonio Aparicio que recuerda que «un tsunami muy importante tuvo lugar en el año 218 antes de Cristo y otro a finales del siglo IV después de Cristo que afectó a las costas de Portugal, Huelva y Cádiz».

«Más recientemente, el 28 de febrero de 1969, se registró el último tsunami en la zona, que provocó una ola de 1,20 metros en Casablanca y de 20 centímetros en Cádiz. Aquel terremoto, de 7,8 grados de magnitud, llegó a parar el reloj del ayuntamiento gaditano», reconoce el experto. Sin embargo, no todos los maremotos son catastróficos, un hecho que el experto subraya para evitar el alarmismo.

Aparicio pone en perspectiva el riesgo de tsunamis al compararlo con otros fenómenos meteorológicos más recurrentes y también muy peligrosos. «Para que tengamos un tsunami destructivo como el de 1755, probablemente tengamos que hablar de períodos de recurrencia que pueden ir incluso por encima de los 1.000 años», explica. En cambio, borrascas intensas o mangas marinas tienen una recurrencia «incluso anual».

El experto recuerda eventos destructivos causados por estos fenómenos, como el enjambre de mangas marinas que en 1571 causó «600 ahogados» al hundir parte de la flota en la Bahía de Cádiz. Más cerca en el tiempo, en 2010, una manga marina impactó en el Paseo Marítimo de la ciudad y arrancó una balconera, demostrando el peligro real y frecuente de estas tormentas.

Consejos de seguridad

Uno de los mayores obstáculos en la gestión de desastres es la falta de concienciación ciudadana. Aparicio lo atribuye a una «negación instintiva al riesgo, una tendencia psicológica a olvidar u obviar sucesos dramáticos del pasado. Esa aversión instintiva al riesgo nos hace perder de vista la verdadera capacidad destructiva que tienen algunos fenómenos», advierte.

Frente a esta situación, el experto insiste en que la clave es la autoprotección. «Protección civil somos nosotros, es decir, somos los ciudadanos», afirma. «Es fundamental que la población conozca unas pautas básicas de actuación. Por ejemplo, ante un peligro exterior como una nube tóxica o una gran tormenta, la medida es el confinamiento, quedarse en casa. Si el peligro está dentro, como en un incendio, la respuesta es la evacuación», reconoce el experto.

En caso de inundación en una zona baja, se debe realizar una «evacuación en altura», subiendo a pisos elevados. Son ideas sencillas que, según Aparicio, «pueden salvar muchas vidas». Y es que como destaca José Antonio Aparicio «el objetivo final del simulacro y de la labor de divulgación es precisamente ese: concienciar a la gente para que participe de su propia autoprotección».

Claves del simulacro

El simulacro tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, y aunque participa toda la provincia, el ensayo se llevará a cabo solo en la capital gaditana. La población implicada es la de Cádiz capital y el resto de municipios costeros de la provincia desde Sanlúcar hasta San Roque. Participarán también las empresas de suministros básicos como de luz y agua, clubes náuticos, algunos hoteles de la ciudad, Navantia, ADIF, empresas del recinto portuario y de la Zona Franca, colegios profesionales, centros escolares, residencias de mayores, centros de discapacitados y edificios públicos.

Comenzará a las 10.00 horas, cuando las autoridades reciban un aviso que alerta de la posible llegada de una gran ola a Cádiz. Minutos más tarde, todas las personas que estén en Cádiz recibirán un mensaje de ES-Alert en el móvil. Desde ese instante, la ciudadanía contará con una hora para alcanzar una zona segura. Resulta esencial que la población conozca de antemano los puntos a los que debe dirigirse, pues la alerta de tsunami puede activarse en cualquier momento, ya se encuentre en su domicilio, en el supermercado o en el gimnasio.