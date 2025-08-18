Cádiz prepara el centenario del monumento a la Duquesa de la Victoria con una restauración integral

El Ayuntamiento de Cádiz inicia este miércoles los trabajos de restauración integral del Monumento a la Duquesa de la Victoria. Este bien cultural fue un homenaje de España a la dedicación y trabajos realizados por la gaditana María del Carmen Angoloti y Mesa, duquesa de la Victoria, en la atención a los enfermos y heridos de la Guerra del Rif.

Está situado en el Parque Genovés y es obra del pintor y escultor Julio González Pala. Fue inaugurado el día 24 de noviembre de 1925 por María Weyler de Fernández Heredia, que ostentaba la representación de la reina Victoria Eugenia. bajo cuya obra realizaron su labor los hospitales de la Cruz Roja en toda España.

Los trabajos de restauración y conservación van a consistir en la limpieza del monumento, reparaciones de la base y reintegraciones puntuales. El próximo 24 de noviembre de 2025 se celebra el centenario de su inauguración.

Por otra parte, cabe recordar que el área de Patrimonio Histórico de la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz va a proceder este martes a la ejecución de trabajos de conservación y limpieza del monumento dedicado a Segismundo Moret que está situado en la plaza de San Juan de Dios.

Más temas:

Cádiz