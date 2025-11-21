Cádiz mira al futuro y se une para honrar a Manuel de Falla en el preludio de su 150 aniversario

La ciudad de Cádiz ha rendido homenaje, un año más, a uno de sus vecinos más ilustres, Manuel de Falla, con motivo del 149 aniversario de su nacimiento. Diversas instituciones y asociaciones de la ciudad se han dado cita en su casa natal, ubicada en la Plaza Mina del casco antiguo gaditano, para realizar la tradicional ofrenda floral en su memoria.

Durante el acto se ha destacado la figura del compositor, descrito como un músico de categoría excepcional que «llevó la esencia musical andaluza a la escena internacional, fusionando el folclore y el flamenco con la música clásica, convirtiéndose en uno de los compositores más influyentes del siglo XX», tal y como ha explicado la concejala de Cultura del Ayuntamiento Maite González.

El homenaje a Falla no es un acto aislado, sino una tradición arraigada en la ciudad. El Ateneo de Cádiz lleva «muchos, muchos años reivindicando la figura de Falla», ha reconocido su presidente José Almenara. Un esfuerzo que se remonta a «hace ya más de 25, 30 años».

En el acto se ha querido evocar a los pioneros de esta iniciativa, como José Ramón Pérez Díaz, Pedro Payán, Ignacio Moreno y, de manera especial, a Ángel Mozo, considerado «el detonante de estos homenajes que hacemos anualmente». El tributo se concibe no solo como una mirada al pasado, sino con una clara «vocación de futuro». Todo sin olvidar a la familia Trigueros, propietaria del inmueble donde se ubica la casa natal del genial compositor gaditano.

Bruno García mira al 2026 como el 'año Falla'

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha querido destacar que «evocar creo que no significa solamente traer del pasado al presente, sino que hay una vocación de futuro. Un agradecimiento especial se ha dirigido a la familia Trigueros, propietaria de la casa natal del músico, por su generosidad al ceder el espacio año tras año para la celebración del homenaje. Su compromiso ha sido fundamental para llevar siempre presente la figura de Manuel de Falla y mantener viva su conexión con la ciudad de Cádiz», ha destacado el edil.

El acto de este año ha servido como preludio para una celebración mayor: el 150 aniversario del nacimiento del compositor el próximo año. Todas las instituciones presentes, incluyendo el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación y la Junta de Andalucía, han manifestado su compromiso para que 2026 sea el año Falla. «El año que viene vamos a poner la mirada, digamos, el foco y vamos a poner ante todo», ha afirmado Bruno García durante el encuentro, subrayando la intención de reforzar la figura del músico.

Este «caminar juntos hacia el año Manuel de Falla» se materializará en diversas iniciativas. El Ateneo ya ha anunciado que el número 26 de su revista, que cumple 25 años, estará dedicado de manera monográfica al compositor. La unidad institucional ha sido la tónica dominante, con la presencia de entidades como la Real Academia de Bellas Artes, la Asociación Amigos de Quiñones, la UCA, la Sociedad Filatélica o Cádiz Ilustrada, todas unidas en el objetivo común.

Falla para las nuevas generaciones

El alcalde se pone como gran propósito seguir divulgando la figura de Manuel de Falla entre los escolares. «Uno de los objetivos clave de cara al 150 aniversario es enseñarle la figura de Manuel de Falla fundamentalmente a los estudiantes, a los jóvenes. Se busca ir más allá de los fieles creyentes de Falla para que los niños, las niñas y los niños de Cádiz y todas las generaciones sepan quién es Falla. La meta es perpetuar su memoria de una manera sólida, para que los gaditanos del futuro se sientan orgullosos de él, que es lo mismo que sentirse orgulloso de su tía, orgulloso de Cádiz«, ha concluido.

Más temas:

Andalucía

Cádiz