Cádiz implanta la cita previa en la Oficina del Padrón para eliminar las colas

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que se va a implantar un nuevo sistema de cita previa en la Oficina del Padrón con el que pretende reducir «a cero» las esperas y colas de la ciudadanía en este servicio.

Según ha indicado el Consistorio, el sistema comenzará a funcionar el próximo lunes 3 de noviembre, aunque desde este jueves 29 de octubre ya es posible solicitar cita previa para acceder a la Oficina del Padrón.

El Ayuntamiento ha explicado que la medida tiene como objetivo principal agilizar los trámites relacionados con el padrón de habitantes y mejorar la calidad del servicio público. La implantación de la cita previa supone, además, «el segundo gran avance» realizado este año en la gestión del padrón.

En este sentido, el Consistorio ha recordado que desde el 23 de enero se eliminó el plazo de espera para obtener el certificado de empadronamiento, que pasa a emitirse en el acto. Esto permite que cualquier persona que acuda a empadronarse o a modificar sus datos y presente toda la documentación requerida no tenga que esperar dos semanas para recoger el certificado, sino que se le entrega directamente una vez grabada la información.

Trámites telemáticos

El Ayuntamiento ha resaltado también «la facilidad» de realizar la mayoría de los trámites del padrón de forma telemática. Con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, los ciudadanos pueden descargar el certificado de empadronamiento directamente a través del Portal del Ciudadano, sin necesidad de desplazarse.

La combinación de estas medidas —cita previa, emisión inmediata de certificados presenciales y opción telemática—, según el Consistorio, «consolida el compromiso del Ayuntamiento de Cádiz con la modernización administrativa y la eliminación de la burocracia».

La cita previa para la Oficina del Padrón se podrá solicitar a partir de este jueves por dos vías: llamando al teléfono 654 592 642 (en horario de 09:00 a 13:30 horas) y también enviando un mensaje de WhatsApp a ese mismo número.