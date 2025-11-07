Cádiz ilumina su Navidad: María Moreno protagoniza el encendido del alumbrado extraordinario

El próximo viernes 28 de noviembre, a partir de las 19 horas, la ciudad de Cádiz dará el pistoletazo de salida a la temporada navideña con la inauguración oficial del alumbrado extraordinario de Navidad, que llenará de luz y color las calles gaditanas.

El acto inaugural tendrá lugar en la emblemática plaza de San Juan de Dios, donde se encenderán las luces que marcarán el inicio de un programa festivo repleto de actividades para todos los públicos.

En esta ocasión, será la bailaora y coreógrafa gaditana María Moreno quien se encargue de protagonizar la ceremonia, ofreciendo una actuación que fusiona arte, tradición y la magia de la Navidad. Con su talento y carácter único, María Moreno aportará su toque personal al comienzo de las celebraciones navideñas en la ciudad.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado que, además de este evento inaugural, el Ayuntamiento sigue avanzando en proyectos de mejora de equipamientos y espacios públicos, con el objetivo de que los gaditanos y visitantes disfruten de una ciudad más acogedora y moderna durante estas fiestas. El programa completo de actividades navideñas se dará a conocer próximamente, prometiendo una agenda repleta de sorpresas y propuestas para disfrutar de la Navidad en Cádiz.