Cádiz, a expensas de proyectos con otras administraciones que puedan influir en las elecciones

Con las elecciones andaluzas en ciernes, de cara al 2026, y entendiendo que la ciudad tiene aún problemas sin solucionar y proyectos que solo están en papeles, el curso que acaba de arrancar debe dar un impulso a cuestiones pendientes en una ciudad que sigue con heridas abiertas por unas u otras administraciones.

Son proyectos que conciernen a tres o cuatro administraciones en algunos casos, algunas de diferente color al actual equipo de gobierno municipal. Y es por ello que cada proyecto tiene intrínseco una clara significación política de cara a las elecciones andaluzas y a las municipales y generales de 2027. El ejemplo más claro es el del nuevo hospital gaditano. Sin acuerdo definitivo entre Ayuntamiento, Zona Franca y Junta de Andalucía, para el Partido Popular, que gobierna en la administración local y regional, sería un triunfo enorme de cara a los comicios regionales tener en la mesa los terrenos para ejecutar el proyecto, mientras que para el PSOE, que lidera Fran González en el consorcio de la Zona Franca, podría verse como una concesión que le restaría votos, o todo lo contrario si es capaz de vender la cesión del suelo como un triunfo socialista. Sea como fuere, el proyecto no debería entender de elecciones ni de siglas políticas.

Heridas que tiene la ciudad y que van a sumar votos para el PP si de verdad se curan. Son los proyectos que conciernen al Ayuntamiento y a la Diputación de Cádiz. Tres emblemas olvidados en los que la administración provincial tiene mucho que decir. El primero de ellos será con el comienzo de las obras de rehabilitación de uno de los grandes emblemas de la desidia política en la capital, el histórico edificio de Valcárcel que será destinado a fines universitarios tras cientos de disputas entre unos y otros y años de espera.

Será el curso del comienzo de las obras del pabellón Fernando Portillo. Las miradas están puestas en 2026 de cara a que de una vez por todas se vean máquinas levantando tierra en uno de las heridas que más sangran desde 2008, año en el que fue derribado el antiguo equipamiento deportivo. El proyecto cuenta con financiación de la Diputación como la transformación del IES Rosario, que se convertirá en la nueva sede de la Escuela de Hostelería de Cádiz, un centro de referencia que unirá formación, empleo y oportunidad para los jóvenes gaditanos.

Hablar de eternos proyectos en Cádiz es hacerlo también de la Ciudad de la Justicia. El inmueble que reúna todas las sedes judiciales de una ciudad que las tiene desperdigas por diferentes lugares, con lo que ello conlleva para los usuarios y también los propios profesionales.

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha reconocido que actualmente es una «prioridad» para la administración regional y que las obras comenzarán a finales de este año.

Principales demandas ciudadanas

No se puede olvidar en el arranque de esta temporada política de dos cuestiones que han hecho mucho daño al consistorio gaditano en los últimos meses; la limpieza y los autobuses. Lo primero se está convirtiendo en un problema endémico que no termina de solucionarse, por más que el Ayuntamiento recuerde que está atado de pies y manos con el pliego heredado del 'kichismo'. Lo segundo, otra situación que ni mucho menos es nueva y que viene de años atrás, si parece solucionable con el nuevo pliego de transporte urbano que se está terminando de redactar.

Dos cuestiones que para el equipo de gobierno se han convertido en fundamentales y que deben tener una solución factible más pronto que tarde. No solamente por las quejas ciudadanas sino porque son las armas de una oposición que ha cargado duro en los últimos meses. Tanto PSOE como Adelante Izquierda Gaditana siguen disparando al equipo de gobierno con cientos de cuestiones, aunque muchas de ellas hayan sido auspiciadas por sus partidos en las dos legislaturas anteriores. Si bien, el escenario electoral no es el mismo de hace dos años cuando el PP ganó por mayoría absoluta, está claro que el gaditano de a pie demanda soluciones que no han terminado de llegar, sobre todo en el estado diario de la ciudad.

Quedará por ver si el curso político trae también consigo quiénes serán los candidatos a las municipales de 2027 y hasta que punto influye las elecciones andaluzas en las que el Partido Popular aspira a revalidar su triunfo de hace cuatro años. Bruno García, Óscar Torres y David de la Cruz son ahora mismo tres incógnitas a desvelar en sus propios partidos de cara a los comicios locales.

