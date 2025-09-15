Cádiz dice adiós a la Globe 40 y se consolida como referente internacional de la vela: datos de asistencia

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Turismo, Beatriz Gandullo, ha valorado muy positivamente la celebración en nuestra ciudad de la Globe 40, un evento náutico de primer nivel que ha situado a Cádiz en escaparate mundial del deporte de la vela, generando un importante impacto económico, turístico y social.

La capital gaditana, además de ser sede de la Gran Salida de esta regata internacional, ha acogido durante toda una semana un amplio y variado programa de actos con motivo de la llegada de los barcos participantes el pasado lunes 8 de septiembre. En este programa han participado distintas delegaciones municipales como Deportes, Fiestas, Medio Ambiente, Juventud, Fomento o Cultura, que han desarrollado distintas actividades contando con una gran participación de gaditanos y visitantes.

La prueba deportiva se ha desarrollado con total normalidad y sin incidencias, gracias al esfuerzo coordinado entre la organización de la Globe 40, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz, que han trabajado de la mano para garantizar el éxito de esta cita internacional.

Durante estos días, la ciudad ha registrado una alta afluencia de público en el barrio de Astilleros, enclave en el que se ha instalado la Race Village y donde han estado atracados los barcos participantes de la regata Globe 40 hasta la Gran Salida ayer domingo 14 de septiembre.

El público asistente ha podido disfrutar de esta zona de la ciudad, con un gran potencial para la celebración de eventos de este tipo al estar abierta al mar. Además de participar en las múltiples actividades que se han organizado en este entorno y que han contado con un gran éxito de público, los ciudadanos han podido contemplar y conocer muy de cerca a los barcos participantes y sus tripulaciones y entrar en contacto con el mundo de la vela.

La organización de la Globe 40 ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la etapa en Cádiz, destacando la hospitalidad de la ciudad y la calidad de los servicios prestados. Tanto el alcalde de la ciudad, Bruno García, como la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, han trasladado su orgullo por el éxito alcanzado en estos días y por la proyección internacional que este evento ha supuesto no solo para la ciudad sino para la provincia.

Por su parte, desde la patronal de la hostelería han trasladado al Ayuntamiento que la ciudad ha contado con una alta tasa de ocupación, similar a la temporada de verano, contando con una gran afluencia de público tanto en los negocios como en las calles, con la evidente repercusión económica para la ciudad.

La regata también ha tenido una amplia repercusión mediática, con cobertura de medios especializados y generalistas de distintos países.

Datos de asistencia

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Turismo ha asegurado que la oficina de turismo que se ha instalado en el paseo marítimo de Astilleros con motivo de la Globe durante estos días ha atendido a 1.252 personas.

En cuanto a las actividades náuticas organizadas por el Instituto Municipal del Deporte (IMD), destacar que todos los días han participado unas 200 personas de los bautismos de mar y de los talleres náuticos, además de presenciar el público congregado en el paseo marítimas de las exhibiciones de Foiling.

Asimismo, las jornadas dedicadas a la Economía Azul, que se llevaron a cabo en el Auditorio Costa Rica por parte del Instituto de Fomento, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz junto a la Asociación de empresas Turísticas (AETC), contaron con una gran afluencia de público.

Por otro lado, un total de 2.275 personas participaron de los talleres educativos medioambientales dedicados a distintas temáticas como los peces y la basura marina; los varamientos, donde se explicaba el procedimiento de actuación en el rescate de las especies; lo la basura marina y los océanos.

Las actividades que se han organizado dirigidas a niños y jóvenes, como es el caso de los dos musicales celebrados en el Auditorio Costa Rica o los conciertos de grupos de La Báskula, también han contado con un lleno total en estas instalaciones situadas en el parque Celestino Mutis. Los musicales han superado las 500 personas y los conciertos las 200 personas.

Un total de 8 personas participaron también en el concurso de pintura rápida que se organizó por parte de la delegación de Cultura.

Los espectáculos, conciertos y actuaciones que se han llevado a cabo también han contado con el respaldo de numeroso público, destacando la noche del sábado en la que el paseo marítimo se llenó por completo para asistir a las actuaciones, al espectáculo de drones y a la sesión del DJ.

En definitiva, ha asegurado Beatriz Gandullo, «un evento por el que Cádiz refuerza su posición como ciudad abierta al mar y referente en la organización de grandes acontecimientos internacionales, combinando deporte, turismo, ocio y cultura para beneficio de gaditanos y visitantes».

Más temas:

Cádiz