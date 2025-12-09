Cádiz destina 600.000 euros al plan ‘Mujer, trabajadora y empresaria’ para incentivar el empleo femenino

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), ha presentado este martes un nuevo plan de empleo dirigido a mujeres, con el fin de incentivar su contratación y apoyar a trabajadoras autónomas. Bajo el nombre 'Mujer, trabajadora y empresaria', la iniciativa contempla subvenciones a empresas que contraten mujeres y ayudas para cubrir las cuotas a la Seguridad Social de trabajadoras por cuenta propia y dadas de alta en el régimen de trabajadoras del mar.

Plan de empleo femenino

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha subrayado que se trata de una medida «muy importante con un objetivo claro: el fomento del empleo en la ciudad». Ha señalado la necesidad de actuar ante las cifras actuales, ya que, según los datos del Observatorio de Empleo y Desarrollo Local del IFEF correspondientes a noviembre, de las 8.778 personas desempleadas en Cádiz, 5.200 son mujeres, lo que supone casi un 20% más que los hombres.

600.000 € para el empleo

El programa cuenta con una dotación inicial de 600.000 euros y se estructura en dos líneas principales. La primera contempla incentivos de hasta 10.000 euros a empresas por la contratación laboral de mujeres, tanto mediante contratos indefinidos como fijos-discontinuos, siempre que la actividad se desarrolle en la ciudad y los contratos se formalicen a partir del 1 de enero.

La segunda línea está destinada a mujeres autónomas y trabajadoras del mar, quienes podrán recibir financiación para cubrir el 100% de su cuota a la Seguridad Social durante un año.

Las bases del programa se aprobarán este jueves en el Consejo Rector del IFEF, y está previsto que la convocatoria se abra durante el primer trimestre del año 2026.

