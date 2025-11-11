Encuentro europeo en Cádiz: «Necesitamos más fondos para la economía azul»

Este martes ha quedado inaugurada en Cádiz la segunda edición de Maritime Blue Growth (MGB), uno de los congresos más importantes del mundo en materia de sostenibilidad, pesca y Economía Azul. El acto de apertura ha contado con la presencia del Comisario Europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Se celebrará en el Palacio de Congresos de la capital gaditana hasta el próximo 13 de noviembre.

Presentación del MGB en Cádiz Antonio Vázquez

Se trata del único congreso internacional en Europa liderado directamente por el sector marítimo español, con un enfoque transversal que integra puertos, industria naval (civil y militar), energía, pesca, transporte marítimo, ciencia, formación y medio ambiente para acelerar la transición hacia la Economía Azul y Circular. El evento reunirá a más de 75 ponentes internacionales y cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, además de 64 marcas expositoras y patrocinadoras, y más de 100 entidades colaboradoras.

El programa científico se articula en mesas redondas y diálogos abiertos (sin ponencias tradicionales), abordando retos clave como la competitividad y regulación, la geoestrategia y sostenibilidad, la transición energética y digital, y el empleo azul.

«Cádiz es una ciudad que vive y respira mar»

El acto inaugural ha sido dirigido por el gaditano Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y ha contado con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Consolación Vera, y la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Isabel Artime, y Costas Kadis, comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea.

Kadis ha señalado que «Cádiz tiene una alta historia marítima», y ha destacado que «tenemos que trabajar duro para hacer a este sector más competitivo y resiliente».

Por su parte, Bruno García, ha afirmado que «Cádiz es una ciudad que vive y respira mar. Desde hace 3.000 años el mar ha sido el motor de esta tierra. Gran parte de lo bueno que le ha pasado a Cádiz ha sido por el mar«.

«Renovamos un compromiso histórico con una mirada hacia un futuro sostenible e innovador con un fuerte sentido azul», ha aseverado. Este evento «es una extraordinaria oportunidad para Cádiz y La Bahía» y se trata de «un compromiso con el aprovechamiento de los recursos marinos». Desde el Ayuntamiento de Cádiz «estamos convencidos de que el futuro económico de Cádiz esta relacionado con la Economía Azul», que genera «economía y bienestar» con «respeto al mar». La Economía Azul «no es una utopía, es una realidad. La sostenibilidad es necesaria».

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado que «Cádiz es una ciudad ligada al mar durante miles de años». Una ciudad que es «el mejor escenario para celebrar un evento como este» y que está «tan cerca del Puerto, y de empresas cómo Navantia y la propia playa».

«Llevamos miles de años viviendo a base de la Economía Azul. Soy consciente de las oportunidades que genera y que entraña para nuestra tierra y para el desarrollo socioeconómico de la provincia. La sostenibilidad tiene que ser un pilar fundamental para nuestra forma de vida«.

«Necesitamos más fondos para la Economía Azul»

A través de un vídeo, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ha afirmado que MGB «es un encuentro que consolida a España como un país clave en el desarrollo de la Economía Azul europea». «El agua y los océanos son parte de nuestra identidad y economía. El progreso económico y el bienestar del planeta deben ir de la mano», ha aseverado.

Por su parte, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Consolación Vera, ha afirmado que Cádiz «ha demostrado una capacidad importante» para albergar un evento de este calado. En Andalucía «el 30% de nuestra población vive en el litoral» por lo que «nuestra comunidad autónoma está llamada a liderar la Economía Azul de Europa». Por ello, ha pedido «más fondos» para la pesca y para la Economía Azul.

A su vez, la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Isabel Artime, ha manifestado que «el futuro de nuestro país se escribe desde el mar». Cádiz es «historia viva de la relación de España con el océano». Según ha comentado, España es el primer país con mayor número de empleados en Economía Azul entre los estados miembros de la Unión Europea, y el segundo país en valor añadido bruto. «Casi el 3% de la economía nacional viene del mar».

Más temas:

Cádiz