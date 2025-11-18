Cádiz se blinda: cortes de tráfico para el simulacro de tsunami de este jueves

Las delegaciones de Movilidad y Policía Local comunican que con motivo del desarrollo del Simulacro Respuesta_25 ante un posible aviso de Maremoto en la ciudad de Cádiz, organizado por la Junta de Andalucía y coordinado con el Ayuntamiento de Cádiz, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico el próximo jueves día 20 de noviembre en la ciudad.

El objetivo de estos cortes es garantizar la seguridad vial de los ciudadanos en las distintas calles del interior del casco histórico dado que se espera que, durante las acciones de prevención a realizar en colegios y otros centros afectados, exista un gran número de personas que se desplacen a pie hacia las zonas seguras asignadas, siendo muchas de ellas menores de edad.

Los cortes de tráfico impedirán el acceso a gran parte de calles del interior del casco histórico de la ciudad. No obstante, la ronda perimetral del casco histórico permanecerá circulable.

Horarios y cortes de tráfico en Cádiz

Comenzarán sobre las 10 horas y durarán aproximadamente hasta las 11 horas, pudiendo modificarse este horario bajo criterio de Policía Local en función del avance del simulacro.

Las líneas del servicio de transporte público no sufrirán cambios.

La Policía Local adoptará las medidas necesarias en cada momento en función de la evolución del simulacro.

Los accesos tanto a parkings públicos como privados pueden quedar cortados momentáneamente (dentro del tramo horario anteriormente indicado) por la celebración del simulacro por lo que se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, sigan las indicaciones dadas, en cada momento por la Policía Local.