Cádiz acogerá la primera edición de Sures, Festival de Nuevas Creaciones del Sur

El Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz y el entorno peatonal de la Plaza de España acogerán del 26 al 28 de junio la primera edición de Sures, Festival de Nuevas Creaciones del Sur, un evento que cuenta con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y que ha sido promovido por los diseñadores gaditanos Ana Sánchez y Daniel Vázquez (CASA LAMAR). Un evento que ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Cádiz con la presencia de la teniente de alcalde de Cultura, Maite Gonzáez, la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, así como los organizadores.

La edil de Cultura ha explicado que se trata de «un evento multidisciplinar que pone en valor la innovación creativa, las nuevas tendencias en diseño, moda, artesanía y cultura de aquellos lugares que miran al mundo desde el sur, con especial atención a la creación contemporánea que se proyecta desde Cádiz y su provincia». Además de poner en valor los espacios públicos en los que se desarrollará el festival, como la Plaza de España.

Teófila Martínez, en nombre de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ha defendido su presencia en este evento, poniendo de relieve el componente cultural en el proceso de integración puerto-ciudad que se está desarrollando en la actualidad. «Este proceso no puede ser sólo físico o urbanístico, sino que tiene también que tener un componente social y cultural, porque si no, no conseguiremos una verdadera integración», ha aseverado.

La diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha asegurado que este evento «quiere seguir motivando a nuevos jóvenes creadores, quiere seguir apoyando al talento local y queremos construir una red de sinergias con los conocimientos compartidos entre artistas y artesanos. La historia de Cádiz está marcada por el intercambio y la creatividad, y Sures pretende que Cádiz sea un punto de atracción nacional e internacional donde el diseño, la artesanía y el arte contemporáneo dialoguen con nuestro patrimonio cultural e histórico».

Los organizadores han agradecido la colaboración de las instituciones para poder llevar a cabo este proyecto, que permitirá albergar exposiciones, exhibiciones e instalaciones de artesanía y diseño, desfiles, un espacio comercial (mercadillo), talleres en torno a diferentes disciplinas creativas, conferencias y, sobre todo, encuentros entre los creadores en un espacio que se decorará especialmente para ello.

Ana Sánchez, una de las diseñadoras promotoras del evento, ha apostillado que «Sures convertirá a Cádiz entre los meses de junio y julio en el epicentro de la creatividad y la reflexión de las culturas del sur, poniendo el foco en la artesanía contemporánea especialmente local, aunque también de ciudades o países que han estado históricamente vinculados a Cádiz a través del intercambio comercial y cultural, y que ahora se reencuentran a través de la nueva creatividad del siglo XXI».

Programa

SURES EXHIBITION

El corazón del evento, una exposición/instalación multidisciplinar con una cuidada selección de mas de 50 propuestas, con especial atención a creadores y artistas de Cádiz y la provincia. La exposición estará vertebrada en tres temáticas: Orígenes, donde daremos cabida a las raíces en el diseño, la artesanía y las propuestas más tradicionales; 'Made in Cadiz' con una cuidada selección de proyectos creados desde Cádiz y su provincia, y un tercer bloque de creadores invitados de carácter regional, nacional e internacional, con propuestas traídas de Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia, Mallorca y Galicia, además de invitados del Marruecos: Marta Lorca (Jerez), Candi Garbarino (Cádiz), Alfonso Barrera (Cádiz), Serena Fortín (Jerez), Alfredo Zarazaga (Chipiona), Jose Luis Bazán (Ubrique), José Hinojo (Prado del Rey), Juan Antonio Sangil (Gauzín Jerez), Encuadernaciones Galván (Cádiz), Ana Pellón (Gauzín), Fernando Durán (Jerez), Antonio Gandano (Arcos de la Frontera), Jesus Pinzones

(Rota), Laura de Lorenzo (Madrid), Cristina Castellsague (Jerez), Rocio Montero (Arcos de la Frontera), Lucre González-Santiago (Tarifa), Ines Casas (Chiclana), Estefania Brenes (Chiclana), Mele de la Iglesia (Cádiz), Rosa Caterina (Mallorca), Claudia Torán (Madrid), Lara Ordóñez (Valencia), Isabel Molto (Madrid-Marruecos), Arsenio Rodríguez (Cádiz), Diego Ruiz Acosta (Sevilla), Asterisque (Almería), Diana Heil (Tarifa), Cristina Valderas (Cádiz), Anouck van de Visch (Málaga), Hanna Karan (Málaga), Pascale Perez (Cádiz-Zurich), Domingo Benitez (Barbate), Carolina Nansen (Cádiz), Sra. Fda. Jiménez (Málaga), Robin Gefen (Vejer), Jaime Abaurre (Sevilla), Karmit Even-Zur y Aziz El Amrani (Vejer-Larache), Federico Barranco (Algodonales), Cristobal Romero (Arcos de la Frontera) entre otros.

SURES SLOW FASHION

Una serie de shows y experiencias creadas por una selección de diseñadores y marcas tanto establecidas como emergentes que trabajan con la ética medioambiental como seña de identidad, contando sus historias a través de diferentes lenguajes, mezclando la tradición y la atemporalidad, entre los podemos ya podemos confirmar:

- Maison Art-c Marrakesch: Una casa de moda sostenible cuyos pilares son la artesanía, la excelencia artesanal, el arte y la moda, basándose en el patrimonio, la cultura, la individualidad y la autenticidad. Actualmente desfila en las mayores plataforma de moda internacionales como la London Fashion Week.

- D-Due Galicia : D-due es una «marca de estudio» donde el trabajo artesanal y la inspiración en el entorno rural del emplazamiento que rodea al estudio son su sello de identidad. Combinan su creación artística con la docencia en el Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa en Moda en la Universidad de Vigo desde el año 2014. La presencia de D-due en el ámbito internacional tiene como eje principal el mercado japonés. Consolidada desde hace años como colección de referencia, D-due tiene su propia tienda monomarca en Tokio,

SURES POP-UP

La comercialización de la artesanía y el diseño es uno de los pilares fundamentales del proyecto SURES, y para fomentar esta idea hemos creado SURES Pop-up, un espacio comercial inspirado en los Design Markets donde podremos encontrar una selección de propuestas de 20 creadores creadores, que ofertarán sus productos al público general.

SURES WORKSHOP

Una serie de talleres de diferentes disciplinas creativas impartidos por una selección de artesanos y diseñadores que trasmitirán a través de una experiencia inmersiva el valor de la creatividad a los participantes.

-Taller Textil a cargo de Alquimista Laboratorio Textil: Técnica japonesa de estampación textil Shibori + estampación Índigo -Taller de Cerámica a cargo de la ceramista contemporánea Marta Lorca (Museo Tyson - Palico Real, temática vinculada con el mar. En el taller se va a trabajar tres temáticas diferentes: «Cerámica consciente», «Soy una Concha», «Cerámica Intercativa».

-Taller reciclado textil a cargo de Anouck Van de Visch «Weaving away», una experiencia práctica y artista donde se le va a dar vida a telas usadas transformándolas en piezas únicas a través del telar.

SURES TALKS

Traspaso de conocimiento y generación de nuevas audiencias en el público local es el objetivo de SURES Talks, una serie de charlas y debates donde maestros y personajes relevantes de la industria creativa aportarán sus experiencias y conocimiento al público asistente. Destacamos una de nuestra invitadas, Macarena Navarro-Reverter (Madrid), periodista e historiadora, comisaria y consultora de Artesanía Contemporánea Española, con más de una década trabajando con La Fábrica (Madrid) en proyectos de gestión Cultural como Photos España o el Madrid Design Festival, y autora del libro de referencia en el sector de la nueva artesanía 'Hand Made in Spain' editado por la Fábrica.

SURES NETWORKING

Convertir la multidisciplinaridad en interdisciplinaridad, fomentar las sinergias entre nuestros participantes, generar conexiones que convierta a SURES en un verdadero espacio de encuentro. SURES Networking, un espacio múltiple y abierto con áreas de descanso, zonas para catering, cafetería o reuniones, un lugar donde desconectar y conectar a la vez, y donde tendremos una pequeña selección de actuaciones musicales de grupos emergentes.