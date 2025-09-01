Brochas, agua desmineralizada y resina acrílica: así se limpia el monumento a Moret en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado este lunes los trabajos de limpieza y conservación del monumento a Segismundo Moret, situado en la plaza de San Juan de Dios.

Las labores las realizará una restauradora-conservadora de bienes culturales y consisten en una limpieza mecánica con brochas de pelo suave y otros materiales que permitirán retirar polvo, suciedad superficial y restos de deyecciones de palomas y gaviotas. Posteriormente se aplicará agua desmineralizada y se protegerá la pieza con una fina capa de resina acrílica, junto a otros compuestos que aumentarán la protección de los materiales que conforman este bien cultural.

Segismundo Moret y Prendergast

Conocido popularmente como monumento a Moret, el conjunto escultórico rinde homenaje a Segismundo Moret y Prendergast (Cádiz, 1838 – Madrid, 1913), político y literato gaditano que llegó a ser presidente del Gobierno entre 1905 y 1906, durante el reinado de Alfonso XIII, y más tarde presidente del Congreso de los Diputados hasta su fallecimiento.

La obra, inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, fue realizada de manera póstuma por el escultor Agustín Querol Subirats. Está compuesta por un basamento de mármol, un fuste con alegorías en relieve y una estatua de bronce. Se inauguró a finales de 1909 en San Juan de Dios, aunque posteriormente fue trasladada en 1953 y 1960, regresando después a su emplazamiento original.

Desde el año 2012 con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812 el monumento fue trasladado, de nuevo, a la plaza de San Juan de Dios, donde permanece en la actualidad.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca garantizar la conservación de uno de los monumentos históricos más representativos de la ciudad.