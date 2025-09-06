El Ayuntamiento de Cádiz firma un convenio para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar la salud auditiva

El Ayuntamiento de Cádiz y la empresa Ejecución de Servicios Técnicos de Eventos Patrocinados SL (ESTEP) han firmado un convenio de colaboración para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar la salud auditiva. Con este convenio, el Consistorio se adhiere a la campaña nacional 'Cuida tu salud auditiva' llevada a cabo por la empresa patrocinadora Audika en su cuarta edición.

Esta campaña está enmarcada en el convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ESTEP y tiene entre sus objetivos satisfacer las necesidades reales que tienen las entidades locales en materia de cultura, salud, social protección animal, deportiva, medioambiental…

La concejal delegada de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, ha señalado que esta campaña está dirigida, especialmente, a la población mayor de 55 años y pretende «informar, concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la salud auditiva para prevenir distintos problemas».

Estos problemas pueden ser sociales, como el aislamiento o la falta de comunicación; problemas físicos, como el cansancio, el estrés o los mareos; problemas psicológicos como la depresión la irritabilidad o desconfianza; y problemas cognitivos, como la demencia o el alzheimer.

Gloria Bazán ha anunciado que el próximo 15 de septiembre se celebrará en el mercadillo del Piojito en Cádiz una actividad desde las 9 horas a las 14 horas «para concienciar a la ciudadanía de la importancia de la prevención de problemas auditivos, la detección temprana de deficiencias y el respeto hacia las personas con pérdida auditiva».

Ha añadido que «animamos a toda la población, tanto jóvenes como mayores, a que se realicen esta prueba gratuita en esta jornada dada la importancia del cuidado de la salud auditiva».

