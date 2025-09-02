Premio del Turismo

Arsenio Cueto, seis décadas de dedicación a la hostelería gaditana premiadas en 2025

El reconocido hostelero, fundador de espacios emblemáticos como el Mesón del Duque o La Pepa, ha sido distinguido con el Premio del Turismo 2025 de la ciudad de Cádiz

Arrocería La Pepa en el Paseo Marítimo de Cádiz
La Voz de Cádiz

La Mesa de Turismo y Comercio de Cádiz, en la que participan las diferentes entidades y asociaciones del sector turístico, hostelero y comercial de la ciudad, se ha reunido este martes y han acordado por mayoría conceder el Premio del Turismo 2025 al conocido chef y empresario gaditano Arsenio Cueto Arroyo.

El Ayuntamiento ha recordado que la teniente de alcalde delegada de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, anunció hace dos semanas la recuperación de este galardón a propuesta de los colectivos que forman parte de la Mesa del Turismo y han sido las propias entidades que la conforman las encargadas de proponer las diferentes candidaturas y otorgar el premio.

Mesón del Duque o La Pepa

Arsenio Cueto Arroyo (1945) es un chef y empresario gaditano, ligado a la hostelería gaditana desde hace más de seis décadas. Fundador de espacios emblemáticos como el Mesón del Duque o La Pepa, su trayectoria, iniciada desde su infancia en la cocina de su abuela y en la tienda de su padre, lo ha consolidado como un referente en la hostelería de Cádiz.

El Ayuntamiento ha señalado que es reconocido por revalorizar la cocina gaditana y andaluza tradicional, a la vez que por innovar en tapas y guisos realzando con creatividad el aprovechamiento de los recursos del litoral y la cocina de mercado. Actualmente, su legado continúa a través de su familia y de los negocios de sus hijos Raúl, Silvia y Pepa.

Por su parte, Beatriz Gandullo ha agradecido a la Mesa su labor y ha felicitado «a un gaditano que lleva toda una vida entregada a la ciudad, y al que Cádiz ahora, con este galardón, quiere agradecer todo el esfuerzo, talento y pasión que ha demostrado durante estas más de seis décadas».

