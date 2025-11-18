Conciertos
El Arrebato vuelve a Cádiz: consulta las fechas de su gira El viaje inesperado
El artista incluye un concierto en el Gran Teatro Falla dentro de una gira que presenta su disco más personal y maduro
M. L.
Cádiz
El Arrebato volverá a Cádiz el próximo 14 de mayo, cuando presente su nueva gira, El Viaje Inesperado, en el Gran Teatro Falla, una de las paradas confirmadas dentro del tour con el que el artista retoma la carretera. El cantante llevará al escenario el directo de su último disco, un trabajo homónimo en el que ha volcado —según anuncia— todo su talento, su esencia y su corazón.
Nueva etapa
El Viaje Inesperado se presenta como una nueva etapa artística, con canciones que respiran frescura, madurez y emoción, y que muchos señalan ya como uno de los proyectos más destacados de su carrera. En este nuevo trabajo, El Arrebato se atreve con ritmos renovados sin renunciar a su estilo propio, una combinación que promete sorprender con una energía fresca y contagiosa.
Con más de dos décadas de trayectoria, El Arrebato ha creado himnos que acompañan a miles de personas, fusionando rumba, pop y poesía en canciones que celebran el amor, la alegría y la superación. Su nuevo tour invita al público a un viaje de emociones, de temas que levantan el ánimo y que permanecen en la memoria de sus seguidores.
El concierto de Cádiz se integra en un calendario que lo llevará por diversos puntos de la geografía española, con paradas en ciudades como Madrid, Pamplona, Logroño, Barcelona, Granada, Bilbao, Vigo, Zaragoza o Sevilla, entre otras.
Las entradas ya están disponibles a través de grupoconcerttour.com y elarrebato.es.
Conciertos confirmados El Arrebato
28 FEB | MADRID | Palacio Vistalegre
01 MAR | PAMPLONA | Baluarte Palacio de Congresos
06 MAR | LOGROÑO | Riojaforum Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja
13 MAR | ALBACETE | Palacio de Congresos
26 MAR | BARCELONA | Auditori del Fòrum CCIB Barcelona
10 ABR | GRANADA | Palacio de Congresos
22 ABR | BILBAO | Teatro Arriaga
24 ABR | VIGO | Teatro Afundación
25 ABR | A CORUÑA | Palacio de La Ópera
07 MAY | ZARAGONA | Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza-Sala Mozart
14 MAY | CÁDIZ | Gran Teatro Falla
15 MAY | SEVILLA | FIBES Sevilla
16 MAY | ROQUETAS DE MAR | Teatro Auditorio Roquetas de Mar
29 MAY | TARRAGONA | Palau Firal i de Congresos de Tarragona
19 SEPT | VALENCIA | Palacio de Congresos
23 OCT | BURGOS | Fórum Evolución
24 OCT| GIJÓN | Teatro Laboral
