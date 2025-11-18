El Arrebato vuelve a Cádiz: consulta las fechas de su gira El viaje inesperado

El Arrebato volverá a Cádiz el próximo 14 de mayo, cuando presente su nueva gira, El Viaje Inesperado, en el Gran Teatro Falla, una de las paradas confirmadas dentro del tour con el que el artista retoma la carretera. El cantante llevará al escenario el directo de su último disco, un trabajo homónimo en el que ha volcado —según anuncia— todo su talento, su esencia y su corazón.

Nueva etapa

El Viaje Inesperado se presenta como una nueva etapa artística, con canciones que respiran frescura, madurez y emoción, y que muchos señalan ya como uno de los proyectos más destacados de su carrera. En este nuevo trabajo, El Arrebato se atreve con ritmos renovados sin renunciar a su estilo propio, una combinación que promete sorprender con una energía fresca y contagiosa.

Con más de dos décadas de trayectoria, El Arrebato ha creado himnos que acompañan a miles de personas, fusionando rumba, pop y poesía en canciones que celebran el amor, la alegría y la superación. Su nuevo tour invita al público a un viaje de emociones, de temas que levantan el ánimo y que permanecen en la memoria de sus seguidores.

El concierto de Cádiz se integra en un calendario que lo llevará por diversos puntos de la geografía española, con paradas en ciudades como Madrid, Pamplona, Logroño, Barcelona, Granada, Bilbao, Vigo, Zaragoza o Sevilla, entre otras.

Las entradas ya están disponibles a través de grupoconcerttour.com y elarrebato.es.

Conciertos confirmados El Arrebato

28 FEB | MADRID | Palacio Vistalegre

01 MAR | PAMPLONA | Baluarte Palacio de Congresos

06 MAR | LOGROÑO | Riojaforum Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja

13 MAR | ALBACETE | Palacio de Congresos

26 MAR | BARCELONA | Auditori del Fòrum CCIB Barcelona

10 ABR | GRANADA | Palacio de Congresos

22 ABR | BILBAO | Teatro Arriaga

24 ABR | VIGO | Teatro Afundación

25 ABR | A CORUÑA | Palacio de La Ópera

07 MAY | ZARAGONA | Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza-Sala Mozart

14 MAY | CÁDIZ | Gran Teatro Falla

15 MAY | SEVILLA | FIBES Sevilla

16 MAY | ROQUETAS DE MAR | Teatro Auditorio Roquetas de Mar

29 MAY | TARRAGONA | Palau Firal i de Congresos de Tarragona

19 SEPT | VALENCIA | Palacio de Congresos

23 OCT | BURGOS | Fórum Evolución

24 OCT| GIJÓN | Teatro Laboral