Un argentino visita Cádiz y recomienda visitar este lugar: «Si no tienes plan este finde te lo recomiendo»

Una recomendación que viene acompañada de la distancia «a tan solo 13 horas de Buenos Aires»

La primera vez en Cádiz es imposible que deje indiferente a los visitantes. Las redes sociales están llenas de imágenes de postal y vídeos en los que se aprecia la belleza y el carácter de la ciudad a través de los ojos de quien la está conocienda.

La pareja argentina @bienportenos se encuentra actualmente en Cádiz y, a través de su cuenta de Tiktok, están mostrando algunas cosas de la Tacita de Plata. «Si no tienes planes este finde, te recomiendo esta playa a solo 13 horas de Buenos Aires», escriben en el vídeo.

En las imágenes se ven los muros del castillo de San Sebastián en Cádiz y recoge una buena vista desde el paseo Fernando Quiñones. «Una escapada de un día y volvés», comentan. Añadiendo los hashtags «viajerosporelmundo» y «argentinosporelmundo».

@bienportenos Una escapada de un día y volves 😂🤍 #playa #españa #cadiz #viajerosporelmundo #argentinosporelmundo ♬ sonido original - Gustavooo

Lo que parece claro es que a la pareja de porteños Cádiz les está sorprendiendo y están utilizando sus redes sociales para contarlo.

