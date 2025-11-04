Un argentino visita Cádiz y recomienda visitar este lugar: «Si no tienes plan este finde te lo recomiendo»

La primera vez en Cádiz es imposible que deje indiferente a los visitantes. Las redes sociales están llenas de imágenes de postal y vídeos en los que se aprecia la belleza y el carácter de la ciudad a través de los ojos de quien la está conocienda.

La pareja argentina @bienportenos se encuentra actualmente en Cádiz y, a través de su cuenta de Tiktok, están mostrando algunas cosas de la Tacita de Plata. «Si no tienes planes este finde, te recomiendo esta playa a solo 13 horas de Buenos Aires», escriben en el vídeo.

En las imágenes se ven los muros del castillo de San Sebastián en Cádiz y recoge una buena vista desde el paseo Fernando Quiñones. «Una escapada de un día y volvés», comentan. Añadiendo los hashtags «viajerosporelmundo» y «argentinosporelmundo».

Lo que parece claro es que a la pareja de porteños Cádiz les está sorprendiendo y están utilizando sus redes sociales para contarlo.