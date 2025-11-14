Los alquileres en el centro de Cádiz para el Carnaval superan el 90% de ocupación

Aún quedan tres meses para que comience oficialmente el Carnaval de Cádiz 2026, pero la ciudad ya está cerca de colgar el cartel de 'no hay camas disponibles'. En 2025, el promedio de ocupación hotelera durante los dos fines de semana de la fiesta en la capital gaditana fue aproximadamente del 77,24 %. Aunque para el primer fin de semana se estimaba que los hoteles estuvieran al 91% de su capacidad total, las lluvias propiciaron un número importante de cancelaciones de última hora.

La celebración del Carnaval supone un repunte importante en la economía del sector terciario de la ciudad. Los hoteles y hostales de toda la capital se llenan, encontrar una mesa en una bar o restaurante es prácticamente imposible, los autobuses y trenes van a rebosar y las tiendas de ultramarinos tienen sus mejores ventas de todo el año.

Cada vez son más los foráneos que visitan Cádiz durante su gran fiesta, y las reservas se suceden antes. Así, este jueves 13 de noviembre en el portal web Booking se especifica que «el 92% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web» para el primer fin de semana del Carnaval, es decir, entre el 13 y el 15 de febrero. Por otro lado, para el segundo fin de semana, en dicho portal se recoge que el 91% de los establecimientos ya están completos, entre el 20 y 22 de febrero, mientras que entre el lunes 16 de febrero y el viernes 20 de febrero, la ocupación hotelera en el centro es del 80%.

En la web de Airbnb, otro portal para el alquiler de viviendas vacacionales no se especifica el grado de ocupación para esas fechas, pero solo aparecen en el centro una veintena de alquileres. Además, en algunos casos se oferta el arrendamiento de una única habitación.

Más de 400 euros por noche

Los precios para el Carnaval se disparan, y en algunos casos superan los 1.000 euros por un fin de semana. Por ejemplo, para el primer fin de semana, en el centro de Cádiz, en la web de Booking no hay alojamientos con un precio inferior a 500 euros las dos noches. Los precios más elevados se encuentran en el casco histórico de la ciudad. En algunos casos aparece este mensaje «solo queda 1 habitación a este precio en nuestra web». En este establecimiento situado en la calle Flamenco, el coste del fin de semana llega a los 971 euros.

Para el segundo fin de semana, entre el 20 y el 22 de febrero los precios bajan, y en ese mismo establecimiento, el coste de hospedarse dos noches desciende hasta los 711 euros. Para estas fechas sí hay disponibles habitaciones con un precio inferior a los 500 euros para el fin de semana, aunque son establecimientos de extramuros.

En el caso de Airbnb, los apartamentos que se ofertan en el centro para el primer fin de semana superan los 500 euros las dos noches, mientras que en extramuros aparecen algunos, no muchos, por menos de 300 euros.