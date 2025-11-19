Alerta en Cádiz: falsifican la web de Aguas de Cádiz y cobran por trámites gratuitos

Aguas de Cádiz ha lanzado una seria advertencia a la ciudadanía tras detectar varias páginas web que aparecen entre los primeros resultados de búsqueda y que están utilizando, de manera fraudulenta, el nombre y la imagen corporativa de la empresa municipal. Estas webs, que imitan la estética y el logotipo oficiales, ofrecen la realización de gestiones habituales relacionadas con el suministro de agua a cambio de un pago, pese a que dichos trámites son completamente gratuitos y pueden realizarse directamente con la entidad pública sin intermediarios.

Según ha informado la empresa municipal, estas plataformas actúan como intermediarias: solicitan información personal y bancaria, gestionan trámites sencillos en nombre del usuario y posteriormente emiten facturas por un servicio que no solo no está autorizado por Aguas de Cádiz, sino que además el propio ciudadano puede realizar sin coste alguno desde la web oficial o de forma presencial.

La compañía insiste en la importancia de comprobar siempre que el enlace pertenece al sitio auténtico, cuya dirección oficial es www.aguasdecadiz.es antes de introducir cualquier dato personal o económico. En algunos casos, los usuarios han sido redirigidos a webs patrocinadas o posicionadas mediante anuncios que simulan ser oficiales, lo que aumenta el riesgo de confusión.

Entre los trámites por los que estas páginas fraudulentas están cobrando se encuentran cambios de titularidad, subrogaciones de contrato, modificaciones de datos y otras gestiones administrativas que Aguas de Cádiz realiza gratuitamente para cualquier abonado. La empresa municipal recalca que nunca solicita pagos adicionales por estos procedimientos y que no mantiene ningún acuerdo con intermediarios para su externalización.

No pague por gestiones

Para evitar caer en este tipo de fraudes, Aguas de Cádiz recuerda que cualquier ciudadano puede acudir directamente a sus oficinas, donde será atendido por personal cualificado que guiará el proceso paso a paso, sin coste y con todas las garantías. También es posible gestionar la mayoría de trámites a través de la sede electrónica oficial.

La empresa municipal ya ha iniciado acciones legales contra las entidades responsables de esta suplantación de identidad, con el objetivo de proteger tanto a los usuarios como a la propia administración pública frente a estas prácticas engañosas.

Desde Aguas de Cádiz se pide máxima precaución y recomiendan desconfiar de cualquier web que solicite pagos por trámites habituales o que no corresponda exactamente al dominio oficial.