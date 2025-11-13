Un alemán detenido en el puerto de Cádiz con 1,6 millones de euros en oro

La Guardia Civil de Cádiz se ha incautado de más de 14 kilos de oro sin declarar en el puerto de Cádiz con un valor de 1.6 millones de euros. Un ciudadano alemán de 70 años era quien transportaba el oro en forma de lingotes y monedas.

El hombre intentó acceder al buque que realiza el trayecto entre Cádiz y las Islas Canarias sin someterse al control fiscal que realizan los guardias civiles en este recinto portuario. Los agentes de la Sección Fiscal vieron al hombre dirigirse directamente al buque, por lo que le indicaron que previamente debía pasar por los controles de equipaje y documentación.

El pasajero en un principio utilizó la no comprensión del idioma, escudándose en que solo hablaba alemán e inglés. Cuando los agentes utilizaron en inglés para comunicarle que debía pasar el control, se mostró reacio a pasar su maleta por el escáner.

Una vez pasado por el escáner, se comprueba que la mochila lleva una caja llena de objetos metálicos que, tras una inspección, los agentes vieron que eran monedas y lingotes de oro que el ciudadano explicó que eran sus ahorros. Sin embargo, no pudo presentar ninguna documentación que permitiera el tránsito por el país con una cantidad económica superior a los 10.000 euros, máximo para un ciudadano extranjero.

A la espera de acreditar el origen

Transportar esa cantidad sin declarar constituye una infracción administrativa a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo por lo que lo intervenido se ha depositado en el Banco de España, a la espera de que el denunciado pueda acreditar la legal procedencia de los lingotes y monedas, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se deriven de la no declaración de este medio de pago cuando ingresó en nuestro país, todo ello sin descartar otro tipo de actuaciones policial que pudieran realizar si la procedencia de lo incautado no se acreditara o fuera ilícita.