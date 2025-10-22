Accidente en Cortadura: un coche se empotra contra una farola en la entrada a Cádiz

Un accidente de tráfico registrado en torno a las 16.45 horas de este miércoles 22 de octubre ha provocado ligeras retenciones en la entrada a Cádiz capital, a la altura de Cortadura, en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

El siniestro se ha producido justo en la confluencia de las vías que dan acceso a Cádiz desde el Puente Carranza y desde San Fernando, cuando un turismo Volkswagen de color negro ha terminado empotrado contra un poste metálico situado en la mediana ajardinada, una estructura que además sostiene una cámara de videovigilancia.

Como consecuencia de la fuerza del impacto, saltaron los airbag del vehículo. No han trascendido por el momento detalles sobre posibles heridos ni las causas que han provocado la colisión.

El vehículo accidentado en la mediana La Voz

La Policía Local se desplazó rápidamente hasta la zona para asegurar la vía y coordinar la retirada del vehículo.