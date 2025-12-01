Cádiz sufre una media de seis incidencias en sus trenes cada día

El panorama ferroviario de la provincia de Cádiz vuelve a situarse en el centro del debate público después de conocerse que, solo durante los cuatro meses de verano, se registraron 751 incidencias en la red. La cifra, facilitada por el propio Gonierno en una respuesta parlamentaria, refleja un problema persistente que, según el Partido Popular de Cádiz, «exige medidas urgentes y explicaciones claras».

El diputado nacional Miguel Sastre Uyá considera especialmente «llamativo» que estas cifras coincidan con las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien asegura que el ferrocarril atraviesa «su mejor etapa». «Resulta difícil de comprender -asevera- que en Cádiz estemos hablando de seis incidentes diarios mientras que presume de un momento histórico para el tren».

Así, desde el PP provincial se advierte que los viajeros de la provincia soportan una red ferroviaria marcada por las averías, una velocidad inferior a la que debería ofrecerse y una oferta limitada que en muchas ocasiones deja sin billete a quienes necesitan desplazarse a Sevilla o Madrid.

Además, la formación denuncia contradicciones en las respuestas del Gobierno. Los trenes Avril, capaces de alcanzar los 330 km/h y de reforzar temporalmente servicios de AVE, no pueden operar en la provincia por la falta del sistema RTMS, pese a que en otras iniciativas parlamentarias se afirmó que ese sistema ya estaba disponible.

Cádiz, de nuevo «fuera de los grandes planes»

Para el PP, estas incidencias reflejan un problema más amplio. La brecha en infraestructuras que la provincia arrastra desde hace décadas. «Mientras el Ministerio de Transportes anuncia reducciones de tiempo en trayectos como Madrid-Barcelona o ampliaciones del AVE hacia Huelva y Jaén, Cádiz vuelve a quedar fuera de los proyectos prioritarios», argumenta Sastre.

A todo ello, explica el diputado, se le suma la cancelación de actuaciones largamente reivindicadas, como el tercer carril de la AP-4, el desdoble de la N-IV entre Jerez y Los Palacios, el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras o la ampliación del aeropuerto de Jerez, obras que estaban contempladas pero que el Gobierno actual «habría descartado».

Plan de choche

Asimismo, el PP de Cádiz reclama al Ministerio que garantice «el funcionamiento adecuado del tren en la provincia» y que acelere los proyectos pendientes. Sastre Uyá adelanta que su grupo seguirá solicitando información para identificar qué está fallando y exige la elaboración de un mapa detallado de incidencias, así como la puesta en marcha de un plan de choque provincializado, tal como recoge la recientemente aprobada Ley de Movilidad Sostenible.

Igualmente, el diputado recuerda que el PP consiguió incluir en dicha leye una enmienda que obliga a RENFE a compensar a los viajeros por retrasos de 15 o 30 minutos, aunque el Gobierno, según afirma, «no tiene intención de aplicar esta medida».

El diputado provincial insiste en que Cádiz es una de las diez provincias más pobladas de España y un territorio «fudnamental» tanto por su peso turístico e industrial como su posición estratégica en la península y en Europa. «Una provincia sin buenas comunicaciones es una provincia sin futuro», sentencia advirtiendo que la falta de inversiones en infraestructuras está lastrando «el desarrollo presente y las oportunidades venideras».