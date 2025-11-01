Cádiz sigue sin trenes hacia Sevilla por tercer día consecutivo

Por tercer día consecutivo, el servicio ferroviario entre Cádiz y Sevilla se encuentra interrumpido. Cabe recordar que el pasado 29 de octubre, las fuertes lluvias que azotaron a la provincia sevillana afectaron al tramo ferroviario entre Dos Hermanas y Lebrija, con problemas de tensión en la catenaria.

Los operarios de Adif trabajan desde entonces para arreglar los daños, aunque aún no se han logrado alcanzar las «condiciones óptimas» que permitan realizar el servicio. En estos tres días, la línea del Cercanías ha podido operar sin ningún tipo de problema, ya que la provincia de Cádiz apenas sufrió el impacto de la borrasca. El servicio con Sevilla está interrumpido, y por lo tanto cancelados todos los trenes que conectan con Madrid y Barcelona.

Han sido muchos los viajeros que se han visto afectados, sobre todo estudiantes, que han tenido que buscar alguna alternativa de última hora debido a la cancelación de los trenes.

No obstante, la compañía ofrece el servicio Cádiz-Sevilla mediante un servicio de autobuses en los trayectos de Larga Distancia, que enlazan posteriormente con el tren correspondiente. En cuanto a los servicios de Media Distancia, se ha puesto en marcha un tren lanzadera entre Lebrija y Sevilla, en ambos sentidos, complementado con un refuerzo de autobuses.