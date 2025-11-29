«Cádiz será un regalo para mí»: Monseñor Valdivia comienza su etapa transitoria al frente de la diócesis

La diócesis de Cádiz ha dado la bienvenida a Monseñor Ramón Valdivia. La Catedral ha acogido la primera misa del administrador episcopal que fue designado por el Santo Padre León XIV hace una semana tras aceptar la renuncia del hasta entonces obispo, Rafael Zornoza, investigado por el Tribunal de la Rota por unos presuntos abusos a un menor durante su etapa como rector del seminario de Getafe.

Con disposición y humildad Ramón Valdivia asume la responsabilidad encomendada por Roma. Con alegría y esperanza afronta esta nueva etapa, temporal, en la diócesis de Cádiz y así se presentaba este sábado en la Seo gaditana ante los fieles. Monseñor Valdivia se va haciendo a Cádiz y lo seguirá haciendo en las próximas semanas. Por ello, antes de la Eucaristía en el primer templo de la diócesis acudía al Santuario de la Patrona, la Virgen del Rosario. Visita y parada obligatoria ante la Regidora Perpetua que ya luce revestida para el tiempo de Adviento que comienza este domingo. A Ella le ofrecía Valdivia su ministerio «ante Ella, he dejado mis intenciones y la vida de cada uno de los diocesanos de esta hermosa tierra. A Ella le he pedido que guíe mis pasos y conceda la sabiduría para ser un buen pastor«.

Al mediodía comenzaba la celebración eucarística en la espléndida Catedral de Cádiz. El obispo auxiliar de Sevilla, Teodoro León, el vicario general de la diócesis de Cádiz, Óscar González, los vicarios episcopales y canciller, el Colegio de Consultores... en definitiva todo el clero diocesano al completo, religiosos y religiosas, asociaciones y cofrades de la diócesis, han arropado a Monseñor Valdivia en este día de presentación. Representantes políticos, entre ellos, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la de Cultura, Tania Barcelona, el alcalde, Bruno García, junto a los concejales José Manuel Verdulla, Nuria Álvarez y Manuel Márquez (PSOE) han acudido a la misa. También se encontraban entre los asistentes la hermana de Monseñor Valdivia, Vicky, y sus sobrinos, Pablo y Reyes, además numerosos fieles.

Mensaje de agradecimiento y esperanza

En su primera homilía en Cádiz se ha referido al inicio en el que todo cambió. «Cambió la historia de la humanidad porque el abismo que existía entre lo divino y lo humano se colmó construyéndose un puente. Desde el inicio de la historia de la humanidad unos y otros han intentado alcanzar el cielo con sus propias manos, desde la Torre de Babel hasta el Templo de Jerusalén». Y ha destacado la figura de María: «Gracias a Ella es posible que cada hombre pueda comunicarse de un modo pleno con Dios, porque recibió la plenitud del Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hace nueva la humanidad de cada hombre«.

Monseñor Valdivia, sereno, ha tenido palabras de agradecimiento al Santo Padre ante esta nueva misión. «Hoy comienza también un periodo nuevo en mi vida, también en la vuestra. Doy gracias al Papa León XIV, quien ha decidido que sea un servidor, quien os ayude a caminar hacia la eterna novedad, hacia la plenitud del amor que es la comunión con Dios». Y también ha hecho referencia a su archidiócesis y al emérito Rafael Zornoza. «Atrás he dejado temporalmente a mi familia, representada por mi hermana y mis sobrinos, a mi archidiócesis. Doy gracias al Señor Arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, a don Teodoro, obispo auxiliar, y a un grupo de sacerdotes, su cercanía en estos momentos. Y a toda la Iglesia que peregrina en Cádiz y Ceuta, especialmente al señor obispo emérito de nuestra diócesis, don Rafael Zornoza Boy, por su entrega generosa en estos catorce años de servicio».

A su vez, ha invitado «a proclamar la grandeza de Dios en nuestra vida, en la preciosa vida de nuestra diócesis. Nunca podremos evangelizar si únicamente miramos nuestras fallas humanas. No nos faltan problemas, como en todos los hogares del mundo, pero tenemos la inmensa fortuna de estar predestinados a ser hijos de Dios. Basta un pequeño sí para pertenecerle«.

En cuanto a la temporalidad de su responsabilidad ha indicado que «mi servicio como administrador apostólico por beneplácito del Santo Padre quiere ser una continuación transitoria de los anteriores pastores hasta que pueda entregaros al nuevo pastor diocesano, por el que desde ya comenzamos a pedir. Este tiempo será un regalo para mí, para que ensanche mis horizontes, para que junto a vosotros pueda cruzar los mares y atreverme a romper el lazo del non plus ultra y diga más allá, buscando los caminos de comunión a los que estamos llamados, especialmente durante este Año Jubilar de la Esperanza. Gracias por vuestra cálida acogida y espero conoceros próximamente, queridas autoridades civiles, militares, judiciales, académicas, sanitarias. Gracias por vuestra presencia, que es una muestra más de cuanto hacéis por la convivencia y la paz de los que habitan en nuestra diócesis«.

Tras ello no quiso finalizar su homilía sin invocar la intercesión de los santos San Servando y San Germán y el beato fray Diego José de Cádiz. E igualmente hizo mención a la particularidad territorial de la diócesis en la que inicia su ministerio, desde Cádiz, en la Bahía, hasta el Campo de Gibraltar, desde el interior de la Janda hasta Ceuta. Justamente allí este domingo, en el santuario de Nuestra Señora de África, Monseñor Valdivia celebrará la misa de bienvenida con la feligresía que se encuentra al otro lado del Estrecho.

