«Cádiz, también en otoño»: la provincia que nunca cierra por temporada

Romper con la estacionalidad del turismo en Cádiz es una constante para quienes forman parte del sector. Por ello, la provincia de Cádiz vuelve a ocupar espacios de gran visibilidad en plena temporada otoñal. El Patronato de Turismo de la Diputación ha lanzado la campaña «Cádiz, también en otoño», una iniciativa que invita a descubrir que el encanto gaditano no entiende de estaciones: su gastronomía, su patrimonio, su naturaleza y ese ambiente acogedor que acompaña cada visita.

La acción, incluida en el Plan de Acción 2025 del Patronato, se desarrolla en las estaciones de tren de Córdoba y Madrid-Atocha, además de en los aeropuertos de Sevilla y Málaga, lugares con miles de viajeros diarios donde Cádiz se muestra en grande y con luz propia.

Presencia destacada en enclaves estratégicos

En la estación de tren de Córdoba, la campaña ocupa 21 soportes publicitarios entre mupis digitales y convencionales que difunden imágenes y vídeos promocionales del destino gaditano. Córdoba es, además, uno de los principales mercados emisores hacia la provincia, especialmente para escapadas de fin de semana y turismo de proximidad.

En Madrid-Atocha, principal nudo ferroviario del país, los mensajes se proyectan en pantallas de gran formato para captar la atención de los viajeros madrileños, un público clave por su afinidad con la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza de la provincia. La campaña coincide con el periodo previo a las fiestas navideñas, destacando atractivos tan propios del otoño gaditano como las zambombas, los belenes vivientes o la cocina tradicional.

En los aeropuertos de Sevilla y Málaga, la iniciativa alcanza un impacto potencial de millones de viajeros gracias a su presencia en pantallas digitales y soportes luminosos en zonas de recogida de equipajes. Con más de 34 millones de pasajeros anuales, ambos aeropuertos son escaparates ideales para reforzar la imagen de Cádiz como un destino cercano, bien conectado y activo durante todo el año.

Cádiz Todo el Año

El diputado y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, ha destacado que «con esta campaña el Patronato de Turismo reafirma su compromiso con la promoción continua de la provincia, apostando por una estrategia que refuerza nuestra presencia en los principales mercados emisores y contribuye a la desestacionalización. Queremos que Cádiz se perciba como un destino vivo los doce meses del año».