Cádiz lidera la creación de empleo en hostelería

El verano de 2025 será recordado como «uno de los más fructíferos en términos de creación de empleo en la hostelería gaditana». La provincia de Cádiz registra este mes de agosto un total de 66.106 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector hostelero, sumándose al mercado laboral 1.293 nuevos trabajadores más respecto al pasado de julio, que ya arrojó «unas cifras récord» en creación de empleo en el sector, y 2.208 respecto al mes de agosto de 2024.

El crecimiento interanual se sitúa en el 3,5 %, dato este último que sólo puede igualar Málaga y que «es uno de los más importantes para certificar la excelente salud de la hostelería provincial, máxime en un periodo temporal donde se ha negociado y aprobado un nuevo convenio colectivo que incluye numerosas mejoras en la calidad del empleo generado».

Para el presidente de HORECA Cádiz, Antonio de María Ceballos «en los últimos seis años, de 2019 a 2025, hemos creado 9.519 puestos de trabajo. Estas cifras reafirman a la hostelería como uno de los principales motores de la economía y la creación de empleo a nivel provincial y regional. Nuestro sector ofrece una oportunidad laboral a miles de personas, y a una multitud de perfiles profesionales diferentes«.

«Debemos insistir y avanzar en la educación y certificación de los estudios relacionados con la hostelería para brindar el mejor servicio posible a nuestros clientes y seguir creciendo de manera sostenida, con la excelencia como meta común que compartan trabajadores y empleadores«.