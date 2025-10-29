Cádiz se libra de lo peor del temporal, pero la borrasca deja daños en la Costa Noroeste

La borrasca que ha atravesado Andalucía occidental este miércoles, coincidiendo con el primer aniversario de la DANA de 2024, ha descargado con fuerza sobre las provincias de Huelva y Sevilla, dejando en Cádiz un rastro más leve pero con incidencias destacadas, sobre todo en la Costa Noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido durante toda la jornada aviso amarillo en toda la provincia gaditana por lluvias, tormentas, viento y oleaje, con acumulados que han alcanzado hasta 70 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

El temporal, que entró por el litoral onubense, activó el nivel rojo en Huelva. Sevilla y Córdoba están en alerta naranja por lluvias torrenciales mientras que el aviso amarillo se ha dado en Cádiz, Málaga, Jaén y Granada. La Junta de Andalucía, a través del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, declaró a las 9:18 horas el paso del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a la fase de emergencia en Situación Operativa 1, ante la intensidad de las precipitaciones y el riesgo de anegaciones.

El sistema de emergencias 112 ha atendido más de medio millar de incidencias en Andalucía, concentradas en Huelva y Sevilla, aunque también se han registrado casos en Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada. En la provincia gaditana, las principales incidencias se han producido en Rota, Chipiona, Sanlúcar y Trebujena.

Manga marina en Rota y más de 70 litros en Trebujena

Una manga marina, similar a un pequeño tornado, ha provocado numerosos daños materiales en Costa Ballena (Rota). La avenida Carla de Orleans ha sido una de las zonas más afectadas, con caídas de árboles y desperfectos en mobiliario urbano. La Policía Local, Protección Civil y personal de Parques y Jardines trabajan desde primeras horas para asegurar y limpiar la zona, agradeciendo la colaboración vecinal durante las tareas de emergencia.

En Chipiona, las lluvias han dejado entre 30 y 45 litros por metro cuadrado, atendiendo Protección Civil y Bomberos diversas pequeñas incidencias por acumulación de agua.

En Trebujena, el pluviómetro ha marcado más de 42 litros en 24 horas, con puntos del Campo de Tiro donde se han alcanzado 75 litros, y una máxima intensidad a las cinco de la madrugada con 18 litros en una hora, acompañados de fuertes truenos.

Por su parte, en Sanlúcar de Barrameda, la alcaldesa Carmen Álvarez ha informado de una noche «de tormentas y lluvias intensas de incluso más de 50 litros en apenas una hora». El Ayuntamiento mantiene activo el protocolo de seguridad por aviso amarillo hasta la medianoche, con los equipos de Emulisan, Infraestructuras, Aqualia, Bomberos y Policía Local desplegados para restablecer la normalidad.

Avisos marítimos y cancelaciones en Tarifa

El temporal marítimo en el Estrecho también ha provocado la cancelación de todos los ferris entre Tarifa y Tánger, mientras que las conexiones desde Algeciras con Ceuta y Tánger Med operan con normalidad. En el litoral gaditano y el Estrecho se han registrado rachas de viento del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de cuatro metros, motivo por el que la Aemet ha mantenido aviso amarillo hasta la tarde por mar combinada de fuerza 7.

Trenes afectados por las lluvias

El temporal también ha tenido repercusión en el tráfico ferroviario. La empresa Renfe ha habilitado este miércoles cambios y devoluciones gratuitas para todos los billetes de Media Distancia en Andalucía afectados por las incidencias registradas tras las intensas precipitaciones, especialmente en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Asimismo, se han visto alterados dos servicios de Larga Distancia: el Intercity Huelva–Madrid de las 17:50 horas y el Alvia Cádiz–Madrid de las 18:10, ambos suspendidos entre las 17:50 y las 22:40 por condiciones meteorológicas adversas.

Fuentes de Adif han confirmado además la suspensión de la circulación entre el Apeadero de San Bernardo y la estación de Santa Justa, en Sevilla, por acumulación de agua en las vías, lo que ha afectado a las líneas de Cercanías C-1, C-4 y C-5. También permanece interrumpida la circulación entre Sevilla y Huelva por una falta de tensión en la catenaria en San Juan del Puerto.

Cádiz, en situación de riesgo moderado

Aunque las precipitaciones han sido generalizadas en la provincia —especialmente en la campiña, Grazalema, el litoral y el Estrecho—, el cambio de trayectoria de la borrasca ha hecho que Cádiz se libre del golpe más duro, que finalmente se concentró sobre el eje Huelva-Sevilla.

La previsión de Aemet apunta a que el episodio remitiría a lo largo de la madrugada, aunque el aviso amarillo por lluvias seguirá activo hasta las 00:00 horas de este jueves.