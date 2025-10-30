Cádiz, incomunicada vía tren: suspendida la conexión ferroviaria de media y larga distancia por el temporal de lluvia

El fuerte temporal de lluvia y viento que afectaba este miércoles a la zona más occidental de Andalucía ha obligado a Renfe a suspender este jueves 30 de octubre los trenes de Media y Larga Distancia que conectan Sevilla con Cádiz y Huelva, debido a la acumulación de agua y a los daños registrados en la infraestructura ferroviaria.

Según la información actualizada por Renfe a las 07:30 horas, los trenes de Cercanías de Sevilla han restablecido su circulación, con la excepción de la línea C1, que continúa interrumpida entre las estaciones de Lora del Río y La Salud. En este tramo, la compañía mantiene el servicio operativo únicamente entre Jardines de Hércules y Lora del Río. Por su parte, los trenes de Cercanías de Cádiz funcionan con normalidad.

Ante la imposibilidad de circular por vía férrea, Renfe ha establecido servicios alternativos por carretera para garantizar los desplazamientos entre Sevilla, Huelva y Cádiz.

En cuanto a los trenes de Larga Distancia, el Alvia Cádiz–Madrid de las 06:35 horas ha sido suprimido en todo su recorrido, mientras que el Alvia Cádiz–Barcelona de las 07:35 ha iniciado su trayecto desde Sevilla. Los viajeros con origen en Cádiz están siendo trasladados mediante medios alternativos. Lo mismo ocurre con el Alvia Huelva–Madrid de las 08:00 horas, para el que se ha dispuesto un transporte sustitutorio entre Huelva y Sevilla.