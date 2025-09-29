Cádiz distingue a Arsenio Cueto en el Día Mundial del Turismo

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este lunes el acto de entrega del Premio del Día Mundial del Turismo, que en esta edición ha recaído en el chef y empresario gaditano Arsenio Cueto Arroyo, figura clave en la hostelería gaditana durante más de seis décadas.

El homenaje ha estado presidido por el alcalde Bruno García, acompañado de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, el vicepresidente de la Diputación, Juanjo Ortiz, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, el delegado especial de la Zona Franca, Fran González, y el presidente de Horeca, Antonio de María, entre otras personalidades.

La teniente de alcalde de Turismo, Beatriz Gandullo, ha subrayado la importancia de recuperar este galardón que da «un reconocimiento a quienes trabajan cada día para que Cádiz sea un destino turístico único». También ha destacado el apoyo de Horeca y de las entidades de la Mesa del Turismo y del Comercio en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Asimismo, Gandullo ha recordado la amplia trayectoria de Cueto, marcada por la pasión y el servicio a la ciudad, y dedicó unas palabras a su familia, «que siempre lo ha acompañado y que continúa su legado a través de los negocios de sus hijos».

«Arsenio ha sido un ejemplo de valores»

El maitre Juan Manuel Román, del Mesón del Duque, uno de los establecimientos más representativos de la familia Cueto junto con el restaurante La Pepa, ha repaso la vida profesional del premiado, resaltando que «Arsenio ha sido ejemplo de valores, de creación de empleo y de compromiso con la hostelería gaditana».

Visiblemente emocionado, el propio Cueto ha agradecido la distinción y ha compartido sus recuerdos con los inicios en la hostelería, erivindicando su profundo cariño por la ciudad: «Desde niño em el colegio de La Mirandilla, aprendí a querer a Cádiz, y lo he hecho siempre».

El alcalde Bruno García ha cerrado el acto felicitando a Horeca por impulsar la recuperación del premio y ensalzando la figura del homenajeado: «Arsenio simboliza el modelo de turismo que queremos: sostenible, humano y construido por personas que, como él, han entregado su vida a Cádiz y han sabido transmitir ese amor a su familia y a las generaciones futuras».