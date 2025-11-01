Cádiz, la ciudad que cambió el duelo de la tierra por el fuego

El Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz ya está preparado para uno de sus días más importantes del calendario. Cientos de visitantes atraviesan sus puertas para honrar a sus seres queridos que descansan en su interior. «El 50% de las visitas anuales las recibimos durante estos días», afirma José Luis Ferrer, gerente de CEMABASA. De cara a estas fechas, se han llevado a cabo tareas de mantenimiento, se han reparado calles y se ha exornado el camposanto con flores para que luzca de la mejor manera posible.

La llegada de la celebración de Todos los Santos ha coincidido con la publicación del informe 'Radiografía del sector funerario 2025', elaborado por la patronal nacional de las empresas de servicios funerarios PANASEF, que revela que, por primera vez en la historia en España, las cremaciones —el 50,11%, un 2,33% más que el año anterior— han superado a las inhumaciones —el 49,89%— en 2024. «La sociedad española opta por la cremación. Es una tendencia que, como sector, llevamos observando en los últimos años y creemos que esta cifra continuará aumentando. Los hábitos culturales y sociales demandan este servicio, principalmente en las grandes urbes y localidades de nuestro país», explicó el secretario general de PANASEG, Alejandro Quinzán. En 2017, el porcentaje de incineraciones se situaba en el 38,43% en España.

Sin embargo, Cádiz hace años que trazó ese cambio de tendencia en las formas de despedir a los fallecidos. «Hace por lo menos diez años que en Cádiz se realizan más incineraciones que inhumaciones», reconoce José Luis Ferrer, quien lo atribuye a un «cambio de mentalidad» de la ciudadanía y no a un motivo económico. «Es más rápido y cómodo para la familia, pero los precios son similares». No obstante, los entierros tradicionales conllevan unos gastos de mantenimiento que la incineración no tiene si no se entierran las cenizas.

Según detalla Ferrer, en los pueblos se realizan más entierros tradicionales mientras que en las grandes ciudades suelen producirse más cremaciones. «Cuanto más grande sea la ciudad, más incineraciones hay». En la ciudad de Cádiz, 8 de cada 10 fallecidos son incinerados; en Chiclana, el 64%; y en Puerto Real, el porcentaje alcanza el 61%. Ante el aumento del número de cremaciones, la Mancomunidad tiene previsto abrir su tercer horno crematorio, que estará situado en Chiclana. Por su parte, en España, la cifra de hornos asciende a 537.

Cabe destacar que la mitad de las cenizas procedentes de los hornos de CEMABASA se conservan en el cementerio. «La legislación que tenemos actualmente permite sin ninguna limitación la retirada de cenizas por parte de la familia. Cosa que no se permite en algunos países europeos porque las cenizas son contaminantes», explica José Luis Ferrer, quien opina que lo ideal es que las cenizas se queden en el cementerio, y no solo por motivos económicos, ya que ofrecen soluciones gratuitas como el «pebetero».

Mayor número de actividades extrafunerarias

Con el objetivo de acercar más personas al cementerio y que puedan conocer y contemplar su patrimonio histórico, cultural y paisajístico, CEMABASA ha impulsado a lo largo del año una serie de actividades como conciertos, recitales de poesía, carreras de orientación o avistamiento de aves nocturnas. «El motivo fundamental del cementerio es respetar la memoria de los seres queridos, pero además de eso hay que conservar el patrimonio arquitectónico, que es de gran valor. Por ejemplo, hemos recuperado el patrimonio funerario que había en el cementerio de San José de Cádiz», expresa el gerente.