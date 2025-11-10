Cádiz celebra su Navidad más flamenca: 47 zambombas en 25 días

El sonido de la zambomba volverá a llenar cada rincón de la provincia esta Navidad. La Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz y la Diputación Provincial se han unido para poner en marcha el proyecto 'Navidad Flamenca en la Provincia de Cádiz – Zambombas 2025', un programa que recorrerá 29 municipios con 47 actuaciones en apenas 25 días, del 29 de noviembre al 23 de diciembre.

La iniciativa, presentada por el presidente de la Federación, Enrique Morales, y el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, refuerza la alianza entre el movimiento asociativo flamenco y la institución provincial con un objetivo común: impulsar el flamenco, apoyar a los artistas locales y poner en valor la tradición navideña como expresión cultural compartida.

Morales recordó que las peñas flamencas son «la cuna de la inmensa mayoría de las iniciativas que componen la base del flamenco», y que ese potencial llevó a la creación de la Federación el 3 de marzo de 1984, con la misión de coordinar y fortalecer el tejido cultural de la provincia.

Definió estos espacios como «el crisol de sinergias de todos los amantes, conocedores, creadores y hasta de los meros espectadores del flamenco», lugares de encuentro donde confluyen artistas, aficionados y entidades públicas y privadas.

El presidente subrayó además que el flamenco, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, encuentra en la provincia de Cádiz «uno de sus referentes culturales más determinantes», con 50 peñas federadas que mantienen viva la esencia del arte jondo.

«Es donde se saborea el flamenco como cultura, se respeta y se les da cobertura a los nuevos artistas en sus inicios», señaló, destacando que las peñas son «donde se vive el flamenco de verdad», gracias a su valor formativo, social y de raíz.

Antonio Vázquez

Una navidad con duende

El proyecto no se limita a ofrecer conciertos, sino que busca recuperar el sentido social y participativo de la zambomba, invitando al público a formar parte de la celebración. Las peñas de toda la provincia serán escenario de villancicos tradicionales y repertorios populares que reflejan la autenticidad de esta manifestación cultural.

Por su parte, Javier Vidal destacó el valor singular de la zambomba, «una de las pocas fiestas populares en las que se conserva un repertorio vivo y profundamente tradicional», cargado de valores antropológicos, culturales y sociales.

La Diputación, añadió, considera esta iniciativa de interés cultural y la respalda a través del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, consciente de su alcance social, cultural e identitario.

El vicepresidente recordó que Jerez y Arcos son los enclaves que han aportado «los elementos fundamentales» del género y han preservado una práctica tradicional que, con el paso del tiempo, se ha extendido a toda la provincia. Esa continuidad, explicó, se apoya en «relevos culturales ligados al flamenco, la expresión más profundamente enraizada en el pueblo y la más reivindicada en celebraciones socioculturales», especialmente en torno a los villancicos, «la manifestación navideña con mayor proyección popular».

La relevancia patrimonial de la zambomba ha sido reconocida oficialmente: el 14 de diciembre de 2015 fue inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico como Bien de Interés Cultural, y en febrero de 2021, la Navidad de Jerez fue declarada Fiesta de Interés Turístico por la Junta de Andalucía.

Despliegue histórico

La edición de 2025 supone un despliegue histórico. El programa llegará a 47 peñas federadas de 29 municipios gaditanos —entre ellos Jerez, Cádiz, Arcos, San Fernando, El Puerto, Sanlúcar o La Línea—, consolidando un mapa cultural que une a toda la provincia.

«Con la zambomba vertebramos toda la provincia de Cádiz», afirmó Morales, quien definió la iniciativa como un proyecto de cohesión cultural y territorial sin precedentes.

Durante casi un mes, 34 grupos de zambombas integrados por artistas de Jerez, Cádiz, Arcos, Chiclana, El Puerto, Algeciras y Rota darán vida a un calendario que reunirá a más de 140 cantaores y cantaoras, 47 guitarristas y 47 percusionistas o intérpretes de zambomba.

«Nadie ha organizado una actividad con estas características, con tantos artistas, con tantos municipios y con tantas entidades flamencas implicadas», subrayó Morales, convencido de que este proyecto sitúa al flamenco en el corazón de la Navidad gaditana, como símbolo de identidad y patrimonio compartido.