Cádiz aterriza en Londres para conquistar al turismo británico

El aroma del mar gaditano se colará esta semana entre los pasillos del recinto ExCeL de Londres. Allí, donde se dan cita miles de profesionales del turismo mundial, la provincia de Cádiz desplegará su oferta de sol, cultura, vino y naturaleza en la World Travel Market (WTM), una de las ferias más prestigiosas del sector. Más de una quincena de empresas, ayuntamientos y entidades gaditanas participan en esta cita que se celebra del 4 al 6 de noviembre, con un objetivo claro. Reforzar su presencia en el mercado británico, el segundo más importante para la provincia después del alemán.

El expositor gaditano se integrará en el estand Andalucía N6-200, donde la provincia compartirá protagonismo con el resto de destinos andaluces. A lo largo de tres días, la delegación mantendrá reuniones con agencias, turoperadores y representantes de grandes compañías del sector turístico, buscando nuevas oportunidades para ampliar la llegada de viajeros del Reino Unido.02

«Cádiz tiene todo lo que el turista británico busca: autenticidad, calidad y buena conexión», señalan desde el Patronato Provincial de Turismo, que coordina la presencia gaditana en el evento.

Entre los participantes figuran hoteles, bodegas, cooperativas vitivinícolas, empresas gastronómicas y municipios costeros que apuestan por un modelo de turismo sostenible y de experiencias. Desde Conil, La Línea, San Roque o Tarifa, hasta marcas consolidadas como Iberostar o Fairplay Golf & Spa Resort, todos comparten un mismo propósito: mostrar que Cádiz es mucho más que sol y playa.

No es casual esta apuesta por el mercado británico. El Reino Unido representa hoy el segundo mercado internacional más importante para la provincia de Cádiz, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 más de 120.000 turistas británicos se alojaron en hoteles, apartamentos y campings gaditanos, generando más de 390.000 pernoctaciones. Cifras que sitúan a los visitantes del Reino Unido solo por detrás del turismo nacional y del alemán.

Conexiones áreas y nuevas oportunidades

A este panorama se suma un impulso clave: la nueva conexión aérea directa entre el Reino Unido y el aeropuerto de Jerez de la Frontera. Desde mayo de este año, la compañía Jet2 opera vuelos regulares desde Birmingham, Leeds y Manchester, lo que ha ampliado de forma significativa la accesibilidad del destino gaditano para los viajeros británicos. La aerolínea ya ha anunciado que Londres-Stansted se incorporará a la red en 2026 y Bristol en 2027, consolidando así un puente aéreo que promete reforzar la llegada de visitantes durante todo el año.

La World Travel Market es, junto a Fitur (Madrid) y la ITB (Berlín), una de las tres grandes citas globales del turismo. En su pasada edición de 2024 congregó a más de 40.000 profesionales del sector y 4.000 expositores procedentes de más de un centenar de países. Para Cádiz, su presencia en esta feria supone mucho más que una acción promocional: es una oportunidad para consolidar relaciones, abrir nuevos canales de comercialización y posicionar la provincia como un destino sostenible, gastronómico y de calidad.

Para el Patronato Provincial, «el mercado británico siempre ha sido fiel a Cádiz. Conectividad, clima y oferta diversa, que son nuestras bazas para crecer».

La provincia se presenta así en Londres con los deberes hechos y la mirada puesta en el futuro, decidida a que su acento, su luz y su hospitalidad sigan resonando más allá del Canal de la Mancha.