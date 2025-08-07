Buscan a un menor desaparecido en El Puerto

Se busca a un menor desaparecido en El Puerto. Aún no se ha emitido ninguna alerta oficial, pero su familia, que está volcada en su búsqueda, pide la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Jesús, un chico de 14 años al que se le perdió el rastro en El Puerto este pasado martes por la tarde.

El chico desaparecido, según ha trascendido, es natural de la localidad serrana de El Bosque.

La última vez que fue visto vestía pantalón corto y camiseta, ambas azules y de la marca Adidas. Se apunta que tiene ojos claros y pelo castaño y que mide 1,60 metros. Son los datos que sus familiares han proporcionado para facilitar su identificación.

Las redes sociales se están volcando a la hora de compartir la información, aportando un importante grano de arena a la hora de tratar de encontrarle. Y es que las primeras horas tras una desaparición siempre son cruciales a la hora de poner un final a la búsqueda.

Se pide que quien crea haberlo visto o sepa algo de él, se ponga en contacto con las autoridades competentes.