Bruno García destaca la fortaleza del PP andaluz y el liderazgo de Juanma Moreno tras el 17º Congreso en Sevilla

El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, ha realizado un balance muy positivo del 17º Congreso del PP de Andalucía, celebrado este fin de semana en Sevilla, del que ha afirmado que «surge un gran proyecto que refleja la realidad de Andalucía y un equipo preparado para seguir transformando nuestra tierra».

García ha subrayado que el congreso ha servido para reforzar el liderazgo y el modelo de la «vía andaluza» que encarna el presidente Juanma Moreno, basado en «la moderación, la cercanía y las soluciones reales a los problemas de los andaluces». En sus palabras, se trata de un «liderazgo sereno frente al populismo, que antepone siempre los intereses de los ciudadanos a cualquier otro».

En nombre de toda la organización provincial, Bruno García ha trasladado su felicitación a Juanma Moreno por su reelección como presidente del PP andaluz, destacando que «ha sabido construir un proyecto en el que se sienten representados muchos gaditanos y andaluces».

Romaní, coordinador del PP

El dirigente popular también ha puesto en valor el nombramiento de Nacho Romaní, que continuará como vicesecretario de Organización del PP andaluz y asumirá además el cargo de coordinador regional. «Desde su incorporación como vicesecretario ya demostró su capacidad y compromiso con el partido. Su trabajo ha sido reconocido, y su designación como número tres del PP andaluz es una garantía para esta nueva etapa», ha manifestado.

Asimismo, Bruno García ha resaltado el peso que la provincia de Cádiz mantiene dentro de la dirección regional del PP. Junto a Romaní como coordinador, el nuevo comité surgido del congreso cuenta con Antonio Sanz al frente del Comité Electoral; Ana Mestre y Auxi Izquierdo como vicesecretarias; y Teófila Martínez y el propio Bruno García como vocales.

Además, forman parte de la Junta Directiva Autonómica la secretaria general y presidenta de la Diputación, Almudena Martínez; la presidenta del PP de Jerez y alcaldesa, María José García-Pelayo; y el presidente local del PP de Algeciras y alcalde, José Ignacio Landaluce.

«Cádiz vuelve a tener una representación destacada en la estructura regional del partido, lo que demuestra la fortaleza y el peso político de nuestra provincia dentro del proyecto del PP andaluz», ha concluido Bruno García.