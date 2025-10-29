Una borrasca «con tintes subtropicales» sacude este miércoles la provincia de Cádiz

La peor jornada meteorológicamente hablando se espera este miércoles en la provincia de Cádiz. Ya este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenía activado el aviso amarillo por lluvias, algo que mantiene en este día añadiendo el viento y las tormentas.

Desde Andalmet ya advertían de la situación prevista para hoy en Andalucía, destacando Cádiz entre las provincias más afectadas por la borrasca. Así, apuntan que «Nos encontramos a las puertas de un corto pero intenso temporal en la mitad occidental de Andalucía debido al acercamiento de una pequeña borrasca que atravesará la Comunidad por su sector noroeste-occidental».

Además añaden que «se trata de un sistema depresionario de tamaño reducido y en él, al ser tan reducido, se concentra su potencial. Es un sistema que, según la última monitorización, cuenta con algunas características de sistema subtropical, con un núcleo cálido en niveles bajos de la atmósfera y se encuentra en una zona moderada-baja cizalladura. Es decir, tenemos una borrasca no del todo común y que arrastra un buen contenido de agua precipitable en capas medias y bajas lo que acentuará las precipitaciones en algunos puntos».

Según Andalmet habrá fuertes precipitaciones y fuertes rachas de viento que pueden superar los 80 km/h. En cuanto a las recomendaciones para la jornada destacan el cierre de parques y jardines, asegurar el cierre de viviendas, las obras o evitar cornisas y muros además de mantener distancia con la zonas marítimas.

De momento, el Ayuntamiento de Cádiz ya ha informado del cierre del Parque Genovés y las instalaciones deportivas al aire libre, Puntales-La Paz y Elcano.

En principio el riesgo importante de lluvias está previsto hasta las 18.00 horas y el viento hasta las 20.00 horas de este miércoles.