Fue al bar más famoso de Sanlúcar y esto es lo que opina de los langostinos: «A mí personalmente...»

Sanlúcar de Barrameda está considerado como un auténtico paraíso de la gastronomía. Este municipio gaditano cuenta con un extenso número de bares y restaurantes que ofrecen una gran variedad de productos típicos de la zona conocidos por su extraordinario sabor, como es el caso de los langostinos.

Este delicioso manjar está considerado como el plato estrella de la gastronomía sanluqueña, como ha podido comprobar @cenandoconpablo, uno de los influencers gastronómicos más importantes del país que ha estado recientemente en Sanlúcar y ha podido disfrutar de este producto tan conocido.

Su opinión de los langostinos de Sanlúcar

Durante su visita a Sanlúcar, el creador de contenido estuvo en Casa Bigote, uno de los restaurantes más populares del municipio. Como no podía ser de otra forma, el primer plato que probó fueron los langostinos, un producto cuya extraordinaria calidad le dejó sin palabras.

«Qué maravilla. Qué auténtico tío. Fresquísimos porque se nota los bigotes, que no se parten. Mamma mía, qué locura. No has probado un langostino igual en tu vida», afirmó el creador de contenido.

He venido a comer al Restaurante Casa Bigote de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Un clásico muy recomendado por los gaditanos ya que llevan el Langostino de sanlúcar como bandera. En mi comida voy a probar platos como su Salmorejo Marino, el Trinchado de Atún Rojo, dos tipos de Langostinos (Cocidos y fritos), Ventresca de Corvina, el Rape con Pan Frito y más.. ¿Saldré contento de comer en Casa Bigote?

También probó varios platos de la carta

Además de los langostinos, Pablo Cabezali también disfrutó de otros platos muy conocidos de la carta, como el trinchado de atún rojo, los langostinos chihuatos fritos, el rape con pan frito, el salmorejo marinero, las gambas blancas a la plancha, el bacalao ali-oli y la ventresca de corvina.

La valoración final del influencer tras descubrir el restaurante y disfrutar de sus platos fue muy positiva: «A mí personalmente me ha gustado mucho. Por el sitio, por el rollo… Muy buenos langostinos. Creo que si venís comeréis bien».

Sanlúcar es un destino idílico para los amantes de la buena gastronomía y Pablo Cabezali lo ha podido comprobar en primera persona al visitar Casa Bigote, uno de los restaurantes más emblemáticos del municipio donde es posible disfrutar de un producto único como el langostino sanluqueño.