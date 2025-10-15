Una aurora boreal podría llegar a España este año: cuándo será y dónde se podrá ver

Las auroras boreales son uno de los fenómenos naturales más espectaculares que existen. Cuando se producen, el cielo se ilumina con luces de colores que componen una imagen de gran belleza, aunque este acontecimiento sólo se produce en ocasiones muy puntuales y en zonas muy concretas del planeta, sobre todo, en países cercanos a los polos terrestres como Escandinavia, Islandia o el norte del Reino Unido.

Este fenómeno, sin embargo, también se puede observar en algunas ocasiones en zonas poco habituales, como es el caso de España. Así lo afirman los expertos de eltiempo.es, que indican que las auroras boreales, en episodios excepcionales, también se pueden dar en latitudes más bajas como Francia, Alemania, el norte de Italia o incluso en nuestro país.

En mayo de 2024, de hecho, este increíble fenómeno se pudo presenciar en varios lugares de España. Ahora, según los expertos, este acontecimiento se podría volver a repetir en nuestro país antes de que termine 2025. «El máximo solar sigue en su apogeo, aumentando la probabilidad de tormentas solares intensas. Lo que sí es seguro es que en 2025 será un año con más auroras en las regiones habituales, ofreciendo un espectáculo fascinante», señalan.

Qué es una aurora boreal

Una aurora boreal es un fenómeno que se produce cuando las partículas cargadas del Sol colisionan con los gases de la atmósfera superior de la Tierra, principalmente, oxígeno y nitrógeno. Cuando se produce dicha colisión, los átomos y las moléculas de las partículas se excitan y empiezan a emitir destellos luz de diferentes colores como verde, rosa, azul o violeta.

Imagen de la aurora boreal que se pudo contemplar en Europa en 2024 AFP

Se trata de un fenómeno único que se suele producir en zonas cercanas a los polos cuando se producen tormentas solares. Si estas son muy fuertes, además, es posible que las auroras boreales también se puedan ver en latitudes más bajas. Para poder contemplarlas, además, es necesario que el cielo esté despejado y no haya contaminación lumínica en la zona. En el caso del hemisferio norte, las auroras boreales son más visibles desde septiembre hasta marzo.

Cuándo y dónde se podría ver en España

Según los expertos, es posible que entre los días 20 y 29 de octubre se produzca una tormenta geomagnética, lo que aumentaría las posibilidades de que se produjera una aurora boreal, aunque sólo son estimaciones aproximadas. En caso de producirse, los mejores puntos de la península para verla serían Galicia, Zaragoza, la costa de Cataluña o los puntos más elevados de la provincia de Cádiz.

En cualquier caso, los astrónomos irán dando más información en los próximos días sobre las posibilidades reales de que este acontecimiento se vuelva a repetir en España. De ser así, sería una oportunidad única para contemplar un fenómeno natural de gran belleza que se podría observar sin necesidad de salir de nuestro país.